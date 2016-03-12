Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Аугсбург
Дармштадт - Аугсбург: обзор матча 12 марта 2016
Дармштадт
12.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
12'
М. Вранчич
40'
С. Вагнер
63'
М. Фойлнер
89'
А. Финнбогасон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Аугсбург
Желтая карточка
Ф. Холланд
90'
+5
Желтая карточка
М. Хеллер
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Макс
89'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Финнбогасон
Замена
Ф. Холланд
️️️️
Т. Кемпе
88'
87'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Р. Клаван
Замена
Б. Горка
️️️️
М. Вранчич
81'
Замена
С. Сиригу
️️️️
П. Нимайер
71'
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Фойлнер
54'
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Кор
54'
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Стафилидис
ГОЛ! 2:0!
С. Вагнер
Пас отдал
Т. Кемпе
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Айтач Сулу
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
7
Марко Зайлер
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
3-5-1-1
26
Матениа
4
Сулу
41
Райкович
5
Калдирола
8
Вранчич
11
Кемпе
8
Гондорф
26
Юнгвирт
18
Нимайер
20
Хеллер
2
Вагнер
3-5-1-1
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
3
Стафилидис
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
31
Кор
35
Эссвайн
8
Фойлнер
27
Финнбогасон
11
Кемпе
32
Холланд
32
Холланд
11
Кемпе
8
Вранчич
5
Горка
5
Горка
8
Вранчич
18
Нимайер
8
Сиригу
8
Сиригу
18
Нимайер
3
Стафилидис
30
Макс
30
Макс
3
Стафилидис
24
Клаван
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
24
Клаван
31
Кор
9
Айети
9
Айети
31
Кор
Остались в запасе
Дармштадт
Аугсбург
7
Марко Зайлер
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Дирк Шустер
13
Александр Маннингер
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
7
Марко Зайлер
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Дармштадт - Аугсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+