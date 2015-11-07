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Дармштадт - Гамбург
Дармштадт - Гамбург: обзор матча 07 ноября 2015
Дармштадт
07.11.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
47'
М. Хеллер
29'
П. Ласогга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Гамбург
90'
+3
Замена
З. Штибер
️️️️
Н. Мюллер
90'
+3
Замена
Д. Юнг
️️️️
М. Диас
Замена
С. Райкович
️️️️
М. Хеллер
90'
+3
85'
Желтая карточка
М. Грегоритч
Замена
М. Зайлер
️️️️
Я. Розенталь
85'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
73'
65'
Замена
И. Иличевич
️️️️
С. Шипплок
57'
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
Г. Гарич
56'
Желтая карточка
П. Нимайер
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Хеллер
Пас отдал
Ж. Гондорф
47'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
45'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Ласогга
Желтая карточка
С. Вагнер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
12
Ахмет Арслан
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
4-4-1-1
26
Матениа
15
Диас
5
Калдирола
4
Сулу
13
Гарич
34
Рауш
20
Хеллер
8
Гондорф
18
Нимайер
10
Розенталь
2
Вагнер
4-1-2-3
15
Адлер
5
Джуру
2
Сакаи
22
Озтрзолек
4
Спахич
21
Диас
9
Мюллер
90
Холтби
22
Шипплок
10
Ласогга
11
Грегоритч
10
Розенталь
7
Зайлер
7
Зайлер
10
Розенталь
20
Хеллер
41
Райкович
41
Райкович
20
Хеллер
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
21
Диас
21
Юнг
21
Юнг
21
Диас
9
Мюллер
10
Штибер
10
Штибер
9
Мюллер
22
Шипплок
16
Иличевич
16
Иличевич
22
Шипплок
Остались в запасе
Дармштадт
Гамбург
24
Лукаш Залушка
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
12
Ахмет Арслан
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
12
Ахмет Арслан
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Дармштадт - Гамбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Белленфалльтор
Где смотреть матч:
Спорт 1
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