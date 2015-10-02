Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Майнц
Дармштадт - Майнц: обзор матча 02 октября 2015
Дармштадт
02.10.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
27'
М. Хеллер
57'
М. Зайлер
15'
Ш. Белл
24'
Ю. Малли
64'
П. де Бласис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Майнц
Пенальти не реализован!
С. Вагнер
90'
+6
90'
+3
Замена
К. Мориц
️️️️
Ю. Малли
90'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
П. де Бласис
83'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Й. Муто
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
К. Рауш
82'
Замена
М. Вранчич
️️️️
П. Нимайер
74'
70'
Желтая карточка
Л. Кариус
64'
ГОЛ! 2:3!
П. де Бласис
ГОЛ! 2:2!
М. Зайлер
Пас отдал
К. Рауш
57'
Желтая карточка
Л. Калдирола
52'
Замена
М. Зайлер
️️️️
Я. Розенталь
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Хеллер
Пас отдал
Ж. Гондорф
27'
24'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Малли
Пас отдал
Й. Муто
21'
Желтая карточка
Д. Латца
15'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Белл
Пас отдал
Д. Латца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-4-1-1
26
Матениа
15
Диас
5
Калдирола
4
Сулу
13
Гарич
34
Рауш
8
Гондорф
20
Хеллер
18
Нимайер
10
Розенталь
2
Вагнер
4-1-2-1-2
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
18
Хара
26
Бунгерт
14
Баумгартлингер
46
Латца
29
Самперио
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
10
Розенталь
7
Зайлер
7
Зайлер
10
Розенталь
18
Нимайер
8
Вранчич
8
Вранчич
18
Нимайер
34
Рауш
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
34
Рауш
11
Муто
27
Балогун
27
Балогун
11
Муто
10
Малли
18
Мориц
18
Мориц
10
Малли
8
де Бласис
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
8
де Бласис
Остались в запасе
Дармштадт
Майнц
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Дармштадт - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+