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    Энеко Боведа - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Энеко
    Фамилия Боведа
    Команда Депортиво
    Состав Основной
    Родной город Бильбао
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 декабря 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 77
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 7 0 0 2 0
    Атлетик 6 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2018 1' -90' Жирона (Жирона) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    03.03.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    28.02.2018 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    44' 88'
    23.02.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    83'
    17.02.2018 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    12.02.2018 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Бетис (Севилья)
    02.02.2018 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    27.01.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:2 Леванте (Валенсия)
    19.01.2018 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    14.01.2018 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.12.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    10.12.2017 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    02.12.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Реал (Мадрид)
    26.11.2017 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    19.11.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    05.11.2017 1' -90' Сельта (Виго) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    38'
    28.10.2017 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Барселона (Барселона)
    22.10.2017 1' -90' Леганес (Леганес) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    14.10.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Севилья (Севилья)
    01.10.2017 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:2 Атлетик (Бильбао)
    23.09.2017 Был в запасе Малага (Малага) 3:3 Атлетик (Бильбао)
    20.09.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    17.09.2017 1' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    10.09.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Жирона (Жирона)
    27.08.2017 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    81'
    20.08.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Хетафе (Хетафе)
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