Энеко Боведа - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Энеко
|Фамилия
|Боведа
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|77
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Энеко
|Фамилия
|Боведа
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|7
|0
|0
|2
|0
|Атлетик
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2018
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|03.03.2018
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|28.02.2018
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|44' 88'
|23.02.2018
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|83'
|17.02.2018
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|12.02.2018
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|02.02.2018
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|19.01.2018
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|14.01.2018
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.12.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|26.11.2017
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.11.2017
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|38'
|28.10.2017
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|22.10.2017
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:3
|Атлетик (Бильбао)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|17.09.2017
|1' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Жирона (Жирона)
|27.08.2017
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|81'
|20.08.2017
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)