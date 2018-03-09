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Энеко Боведа
Статистика
Энеко Боведа - статистика
Завершил карьеру
14 декабря 1988 (37), Бильбао
#2 | Защитник
180 см | 77 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
7
0
0
2
0
Атлетик
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2 : 0
09.03.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1 : 1
03.03.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
28.02.2018
Депортиво
1' - 90'
44'
88'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2018
Эспаньол
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
1 : 0
17.02.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 1
12.02.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.02.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2 : 2
27.01.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 2
19.01.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
14.01.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 2
22.12.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
1 : 2
10.12.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 0
02.12.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Депортиво
2 : 2
26.11.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
1 : 1
19.11.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
3 : 1
05.11.2017
Атлетик
1' - 90'
38'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
0 : 2
28.10.2017
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леганес
1 : 0
22.10.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 0
14.10.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
3 : 2
01.10.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
3 : 3
23.09.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 2
20.09.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
2 : 0
10.09.2017
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эйбар
0 : 1
27.08.2017
Атлетик
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 0
20.08.2017
Хетафе
Был в запасе
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