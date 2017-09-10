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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Жирона
Атлетик - Жирона: обзор матча 10 сентября 2017
Атлетик
10.09.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Жирона
25'
И. Муньяин
53'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Жирона
Желтая карточка
Э. Ляпорт
90'
+1
88'
Желтая карточка
К. Стуани
80'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
М. Сан Хосе
68'
Желтая карточка
Р. Гарсия
64'
56'
Желтая карточка
Адай
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
53'
40'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
27'
Желтая карточка
А. Гранель
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Уильямс
25'
24'
Желтая карточка
П. Алкала
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Эррерин
14
Ляпорт
14
Нуньес
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
15
Леке
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
24
Маффео
20
Эспиноcа
4
Алкала
5
Муниеса
8
Понс
11
Адай
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Атлетик
Жирона
47
Агер Акетче
АП
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Атлетик - Жирона
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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