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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 27 августа 2017
Эйбар
27.08.2017, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
38'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетик
Вторая желтая
Х. Хордан
90'
+1
Замена
К. Ривера
️️️️
Д. Гарсия
83'
81'
Желтая карточка
Э. Боведа
81'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Уильямс
66'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Кордоба
Замена
С. Энрих
️️️️
Т. Инуи
63'
Желтая карточка
Х. Хордан
49'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Пенья
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
Желтая карточка
Кике
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
13
Кепа
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
47
Агер Акетче
АП
10
Икер Муньяин
АП
3-2-2-1-2
13
Дмитрович
2
Капа
4
Рамис
15
Оливейра
3
Анхель
7
Пенья
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Инуи
19
Кике
19
Шарлес
3-3-1-3
13
Кепа
14
Ляпорт
4
Саборит
2
Боведа
12
Сан Хосе
6
Весга
14
Нуньес
14
Кордоба
20
Адурис
14
Гарсия
9
Уильямс
7
Пенья
12
Бебе
12
Бебе
7
Пенья
14
Дани Гарсия
17
Ривера
17
Ривера
14
Дани Гарсия
14
Инуи
9
Энрих
9
Энрих
14
Инуи
9
Уильямс
15
Леке
15
Леке
9
Уильямс
14
Кордоба
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Кордоба
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Эйбар - Атлетик
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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