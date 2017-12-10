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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 10 декабря 2017
Леванте
10.12.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
73'
Э. Ляпорт (АГ)
5'
А. Адурис (П)
79'
С. Поштиго (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
89'
Замена
С. Мерино
️️️️
О. де Маркос
82'
Замена
Э. Саборит
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Х. Кампанья
79'
Желтая карточка
Чема
79'
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Поштиго
76'
Желтая карточка
М. Весга
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Ляпорт
73'
71'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Адурис
69'
Желтая карточка
М. Рико
Замена
Иви
️️️️
Ш. Мур
46'
40'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Э. Боатенг
️️️️
М. Сиди эль Хасен
37'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Адурис
Желтая карточка
А. Гарсия
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
31
Моктар Сиди эль Хасен
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
47
Агер Акетче
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-2-2-2
13
Ойер
3
Гарсия
5
Чема
21
Поштиго
18
Мур
31
эль Хасен
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
19
Унал
3-3-2-2
13
Кепа
15
Леке
14
Нуньес
14
Ляпорт
18
де Маркос
6
Весга
18
Баленсиага
14
Сусаета
17
Рико
14
Гарсия
20
Адурис
31
эль Хасен
9
Боатенг
9
Боатенг
31
эль Хасен
18
Мур
11
Иви
11
Иви
18
Мур
14
Сусаета
4
Саборит
4
Саборит
14
Сусаета
18
де Маркос
9
Мерино
9
Мерино
18
де Маркос
20
Адурис
9
Уильямс
9
Уильямс
20
Адурис
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Леванте - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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