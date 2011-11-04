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Константин Рябов - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 1992 (34)
#15 | Защитник
181 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар (мол)
28
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 3
04.11.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Краснодар (мол)
3 : 1
28.10.2011
Кубань (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Краснодар (мол)
4 : 0
14.10.2011
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Краснодар (мол)
0 : 1
24.09.2011
Спартак М (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Томь (мол)
3 : 3
16.09.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Краснодар (мол)
3 : 1
09.09.2011
Рубин (мол)
1' - 90'
73'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Зенит (мол)
1 : 2
27.08.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Локомотив (мол)
4 : 0
20.08.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Краснодар (мол)
2 : 2
13.08.2011
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
82'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Амкар (мол)
4 : 1
06.08.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Краснодар (мол)
1 : 4
30.07.2011
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Спартак Нч (мол)
3 : 1
23.07.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Краснодар (мол)
1 : 1
25.06.2011
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Кубань (мол)
0 : 0
17.06.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
67'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Ростов (мол)
1 : 0
09.06.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Краснодар (мол)
2 : 3
28.05.2011
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Краснодар (мол)
0 : 1
13.05.2011
Томь (мол)
1' - 55'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Рубин (мол)
2 : 0
07.05.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Краснодар (мол)
3 : 1
30.04.2011
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Краснодар (мол)
1 : 3
22.04.2011
Локомотив (мол)
1' - 90'
14'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 1
15.04.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Краснодар (мол)
3 : 0
08.04.2011
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
02.04.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Краснодар (мол)
2 : 0
18.03.2011
Спартак Нч (мол)
1' - 90'
37'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Анжи (мол)
2 : 1
11.03.2011
Краснодар (мол)
1' - 90'
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