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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Зенит (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 27 августа 2011
Зенит (мол)
27.08.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
4'
А. Кокоскерия (АГ)
6'
Я. Зайка
36'
А. Кокоскерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Р. Саунин
️️️️
Я. Зайка
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Н. Бочаров
Замена
В. Зинков
️️️️
М. Батов
Замена
И. Петров
️️️️
А. Адамян
Замена
М. Гарипов
️️️️
А. Золотаренко
Замена
М. Серегин
️️️️
Н. Галкин
Замена
А. Панфилов
️️️️
А. Васильев
Замена
С. Цыганов
️️️️
П. Шувалов
Замена
А. Патреляк
️️️️
И. Еронин
Желтая карточка
А. Золотаренко
ГОЛ! 1:2!
А. Кокоскерия
ГОЛ! 1:1!
Я. Зайка
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Кокоскерия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
23
Алексей Каюков
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
90
Илья Еронин
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
78
Артем Патреляк
ЦФ
Краснодар (мол)
52
Роман Саунин
ЦЗ
45
Марат Гарипов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
2-5-3
1
Зайцев
4
Васильев
43
Терентьев
33
Мурихин
2
Манюков
34
Бочаров
17
Батов
23
Каюков
10
Сушкин
60
Шувалов
90
Еронин
4-5-1
12
Бегларян
2
Хмелевской
47
Гук
92
Янковский
15
Рябов
77
Кокоскерия
14
Галкин
31
Адамян
91
Зайка
35
Безгласный
14
Золотаренко
4
Васильев
93
Панфилов
93
Панфилов
4
Васильев
60
Шувалов
9
Цыганов
9
Цыганов
60
Шувалов
90
Еронин
78
Патреляк
78
Патреляк
90
Еронин
17
Батов
5
Зинков
5
Зинков
17
Батов
34
Бочаров
22
Вербицкас
22
Вербицкас
34
Бочаров
14
Галкин
15
Серегин
15
Серегин
14
Галкин
14
Золотаренко
45
Гарипов
45
Гарипов
14
Золотаренко
91
Зайка
52
Саунин
52
Саунин
91
Зайка
31
Адамян
10
Петров
10
Петров
31
Адамян
Остались в запасе
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Зенит (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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