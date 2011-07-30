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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 30 июля 2011
Краснодар (мол)
30.07.2011, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 4
Завершен
ЦСКА (мол)
54'
А. Батютин
9'
А. Васильев
24'
А. Дзагоев
77'
С. Сердеров
79'
Б. Хадарцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
С. Ревякин
️️️️
В. Исупов
Замена
П. Дроздов
️️️️
А. Амбарцумян
Замена
Ф. Гук
️️️️
М. Ермаков
Замена
С. Химов
️️️️
М. Пичугин
ГОЛ! 1:4!
Б. Хадарцев
ГОЛ! 1:3!
С. Сердеров
Замена
А. Полюткин
️️️️
Е. Иванов
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Васильев
Замена
Е. Андриенко
️️️️
А. Золотаренко
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 1:2!
А. Батютин
Замена
Г. Засеев
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Безгласный
️️️️
М. Серегин
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Кульчий
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Попов
ГОЛ! 0:2!
А. Дзагоев
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
79
Сергей Химов
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
35
Алексей Безгласный
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
7
Гела Засеев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-5-2
12
Бегларян
94
Пичугин
15
Рябов
92
Янковский
59
Ермаков
91
Зайка
77
Кокоскерия
24
Кульчий
14
Галкин
14
Золотаренко
15
Серегин
3-4-1-2
18
Исупов
22
Тен
4
Никитин
8
Федотов
17
Васильев
8
Иванов
66
Дзагоев
52
Нетфуллин
18
Попов
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
24
Кульчий
72
Батютин
72
Батютин
24
Кульчий
15
Серегин
35
Безгласный
35
Безгласный
15
Серегин
14
Золотаренко
41
Андриенко
41
Андриенко
14
Золотаренко
94
Пичугин
79
Химов
79
Химов
94
Пичугин
59
Ермаков
47
Гук
47
Гук
59
Ермаков
10
Амбарцумян
7
Дроздов
7
Дроздов
10
Амбарцумян
8
Иванов
20
Полюткин
20
Полюткин
8
Иванов
92
Кобзарь
10
Хадарцев
10
Хадарцев
92
Кобзарь
18
Попов
28
Султонов
28
Султонов
18
Попов
18
Исупов
71
Ревякин
71
Ревякин
18
Исупов
66
Дзагоев
7
Засеев
7
Засеев
66
Дзагоев
17
Васильев
28
Сердеров
28
Сердеров
17
Васильев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
31
Артур Адамян
ЦП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
31
Артур Адамян
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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