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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Краснодар (мол)
Ахмат (мол) - Краснодар (мол): онлайн-трансляция 04 ноября 2011
Ахмат (мол)
04.11.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 3
Тех. поражение
Краснодар (мол)
16'
Я. Зайка
33'
С. Гогниев
50'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Краснодар (мол)
Вторая желтая
С. Гогниев
Желтая карточка
С. Гогниев
Желтая карточка
Е. Чернышов
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
Б. Усманов
Замена
Р. Асаев
️️️️
С. Сикач
ГОЛ! 0:3!
С. Гогниев
Замена
С. Барзукаев
️️️️
А. Солтаев
ГОЛ! 0:2!
С. Гогниев
16'
ГОЛ! 0:1!
Я. Зайка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
59
Руслан Кантаев
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
18
Евгений Чернышов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
79
Шамиль Мальцагов
ЦЗ
94
Салах Барзукаев
ЦП
Краснодар (мол)
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
2-5-1-2
88
Сикач
36
Адаев
4
Тагилов
20
Усманов
42
Тохосашвили
76
Солтаев
39
Давлетмурзаев
59
Кантаев
50
Ашаханов
33
Ахъядов
51
Исламов
4-4-2
12
Бегларян
13
Марков
47
Гук
15
Рябов
94
Пичугин
91
Зайка
45
Гарипов
35
Безгласный
18
Чернышов
10
Пикущак
2
Гогниев
76
Солтаев
94
Барзукаев
94
Барзукаев
76
Солтаев
20
Усманов
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
20
Усманов
88
Сикач
27
Асаев
27
Асаев
88
Сикач
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Краснодар (мол)
79
Шамиль Мальцагов
ЦЗ
Главный тренер
Иса Байтиев
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Остались в запасе
79
Шамиль Мальцагов
ЦЗ
Остались в запасе
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Статистика матча Ахмат (мол) - Краснодар (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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