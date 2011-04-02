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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 02 апреля 2011
ЦСКА (мол)
02.04.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
67'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
И. Миронов
Замена
М. Сафин
️️️️
А. Васильев
Замена
Н. Галкин
️️️️
А. Янковский
Замена
А. Бегларян
️️️️
Д. Пчелинцев
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
А. Полюткин
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
Замена
А. Золотаренко
️️️️
А. Безгласный
Замена
И. Миронов
️️️️
А. Адамян
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Султонов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Хурцидзе
Желтая карточка
А. Адамян
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Михеев
Замена
Н. Марков
️️️️
Д. Мичков
Замена
А. Рябоконь
️️️️
М. Пичугин
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
Замена
А. Попов
️️️️
Г. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
44
Марсель Сафин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
4-3-2-1
71
Ревякин
8
Федотов
7
Дроздов
4
Никитин
22
Тен
8
Иванов
17
Васильев
7
Засеев
10
Хурцидзе
28
Султонов
92
Кобзарь
3-5-2
31
Пчелинцев
94
Пичугин
15
Рябов
92
Янковский
77
Кокоскерия
35
Безгласный
90
Михеев
66
Мичков
91
Зайка
21
Ерохин
31
Адамян
8
Иванов
20
Полюткин
20
Полюткин
8
Иванов
17
Васильев
44
Сафин
44
Сафин
17
Васильев
10
Хурцидзе
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Хурцидзе
92
Кобзарь
5
Пилиев
5
Пилиев
92
Кобзарь
7
Засеев
18
Попов
18
Попов
7
Засеев
28
Султонов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Султонов
94
Пичугин
14
Рябоконь
14
Рябоконь
94
Пичугин
31
Адамян
27
Миронов
27
Миронов
31
Адамян
35
Безгласный
14
Золотаренко
14
Золотаренко
35
Безгласный
92
Янковский
14
Галкин
14
Галкин
92
Янковский
31
Пчелинцев
12
Бегларян
12
Бегларян
31
Пчелинцев
66
Мичков
13
Марков
13
Марков
66
Мичков
90
Михеев
11
Пазин
11
Пазин
90
Михеев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
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- : -
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Чертаново (мол)
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ЦСКА (мол)
2 : 0
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Краснодар (мол)
- : -
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Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
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Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
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Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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