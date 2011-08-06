Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Амкар (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 06 августа 2011
Амкар (мол)
06.08.2011, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
16'
Е. Тюкалов
36'
Е. Рудаков
40'
М. Смирнов
87'
Е. Смородин
75'
Е. Шипицин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Романенко
Замена
Т. Сиротин
️️️️
С. Гаращенков
ГОЛ! 4:1!
Е. Смородин
Замена
К. Морозов
️️️️
М. Ермаков
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
Н. Пермяков
️️️️
А. Морыганов
ГОЛ! 3:1!
Е. Шипицин
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Андриевский
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
А. Золотаренко
️️️️
А. Батютин
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Е. Рудаков
Желтая карточка
А. Батютин
Желтая карточка
А. Андриевский
Замена
Е. Андриенко
️️️️
А. Безгласный
Замена
С. Химов
️️️️
А. Янковский
ГОЛ! 3:0!
М. Смирнов
Желтая карточка
А. Кокоскерия
Желтая карточка
М. Пичугин
ГОЛ! 2:0!
Е. Рудаков
Желтая карточка
А. Романенко
ГОЛ! 1:0!
Е. Тюкалов
16'
Желтая карточка
Я. Зайка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Антон Романенко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
92
Артем Янковский
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
94
Максим Пичугин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Амкар (мол)
44
Никита Пермяков
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Краснодар (мол)
79
Сергей Химов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Евгений Андриенко
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Опарин
2
Морыганов
88
Рудаков
25
Смирнов
30
Идову
5
Рябокобыленко
18
Гаращенков
22
Романенко
7
Тюкалов
29
Андриевский
3-5-2
12
Бегларян
92
Янковский
15
Рябов
94
Пичугин
14
Галкин
91
Зайка
35
Безгласный
25
Шипицин
59
Ермаков
77
Кокоскерия
72
Батютин
22
Романенко
92
Скворцов
92
Скворцов
22
Романенко
18
Гаращенков
49
Сиротин
49
Сиротин
18
Гаращенков
4
Морыганов
44
Пермяков
44
Пермяков
4
Морыганов
29
Андриевский
93
Смородин
93
Смородин
29
Андриевский
88
Рудаков
84
Кочкин
84
Кочкин
88
Рудаков
7
Тюкалов
17
Васильев
17
Васильев
7
Тюкалов
92
Янковский
79
Химов
79
Химов
92
Янковский
35
Безгласный
41
Андриенко
41
Андриенко
35
Безгласный
72
Батютин
14
Золотаренко
14
Золотаренко
72
Батютин
59
Ермаков
5
Морозов
5
Морозов
59
Ермаков
Остались в запасе
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Амкар (мол) - Краснодар (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+