Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Рубин (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 07 мая 2011
Рубин (мол)
07.05.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
14'
М. Горелишвили
49'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
А. Кокоскерия
Замена
Н. Галкин
️️️️
А. Бекетов
Замена
А. Рябоконь
️️️️
А. Горбанец
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Ситдиков
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Куклев
Замена
С. Химов
️️️️
Ф. Гук
Замена
А. Вшивцев
️️️️
М. Уридия
Замена
М. Дойати
️️️️
А. Джалилов
Замена
А. Марченко
️️️️
М. Пичугин
Замена
К. Васильев
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
А. Золотаренко
️️️️
А. Безгласный
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
Замена
А. Пазин
️️️️
Д. Мичков
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Братчули
ГОЛ! 1:0!
М. Горелишвили
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Константин Васильев
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Краснодар (мол)
48
Александр Марченко
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
14
Никита Галкин
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Волкотруб
51
Братчули
66
Жестоков
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
25
Ситдиков
55
Куклев
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Уридия
3-5-2
31
Пчелинцев
94
Пичугин
47
Гук
15
Рябов
31
Адамян
91
Зайка
7
Бекетов
66
Мичков
77
Кокоскерия
32
Горбанец
35
Безгласный
19
Оразсахедов
25
Васильев
25
Васильев
19
Оразсахедов
10
Джалилов
7
Дойати
7
Дойати
10
Джалилов
51
Братчули
39
Умарбаев
39
Умарбаев
51
Братчули
25
Уридия
23
Вшивцев
23
Вшивцев
25
Уридия
25
Ситдиков
95
Прокопенко
95
Прокопенко
25
Ситдиков
55
Куклев
15
Гаппаров
15
Гаппаров
55
Куклев
35
Безгласный
14
Золотаренко
14
Золотаренко
35
Безгласный
94
Пичугин
48
Марченко
48
Марченко
94
Пичугин
47
Гук
79
Химов
79
Химов
47
Гук
7
Бекетов
14
Галкин
14
Галкин
7
Бекетов
32
Горбанец
14
Рябоконь
14
Рябоконь
32
Горбанец
66
Мичков
11
Пазин
11
Пазин
66
Мичков
Остались в запасе
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Рубин (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+