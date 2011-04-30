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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Краснодар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 30 апреля 2011
Краснодар (мол)
30.04.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
21'
А. Золотаренко
24'
А. Горбанец
41'
А. Адамян
69'
С. Матяш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
Замена
И. Миронов
️️️️
Я. Зайка
Замена
С. Химов
️️️️
Ф. Гук
Вторая желтая
А. Янковский
Желтая карточка
Н. Пеньяилильо
Замена
И. Чеминава
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Безгласный
️️️️
А. Адамян
Желтая карточка
Ф. Гук
Желтая карточка
А. Янковский
Замена
Е. Андриенко
️️️️
А. Горбанец
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Матяш
Замена
П. Шувалов
️️️️
М. Батов
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Замена
М. Серегин
️️️️
А. Золотаренко
Замена
М. Гарипов
️️️️
А. Бекетов
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Панфилов
Замена
Д. Терентьев
️️️️
С. Мурихин
ГОЛ! 3:0!
А. Адамян
Желтая карточка
А. Панфилов
ГОЛ! 2:0!
А. Горбанец
ГОЛ! 1:0!
А. Золотаренко
Желтая карточка
А. Золотаренко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
92
Артем Янковский
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
91
Яков Зайка
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
2
Александр Манюков
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Краснодар (мол)
79
Сергей Химов
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
92
Янковский
15
Рябов
47
Гук
77
Кокоскерия
31
Адамян
66
Мичков
7
Бекетов
91
Зайка
32
Горбанец
14
Золотаренко
4-4-2
1
Зайцев
98
Петров
3
Костин
88
Телегин
0
Пеньяилильо
2
Манюков
34
Бочаров
17
Батов
33
Мурихин
10
Матяш
93
Панфилов
14
Золотаренко
15
Серегин
15
Серегин
14
Золотаренко
31
Адамян
35
Безгласный
35
Безгласный
31
Адамян
47
Гук
79
Химов
79
Химов
47
Гук
91
Зайка
27
Миронов
27
Миронов
91
Зайка
32
Горбанец
41
Андриенко
41
Андриенко
32
Горбанец
7
Бекетов
45
Гарипов
45
Гарипов
7
Бекетов
17
Батов
60
Шувалов
60
Шувалов
17
Батов
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
93
Панфилов
4
Васильев
4
Васильев
93
Панфилов
10
Матяш
5
Чеминава
5
Чеминава
10
Матяш
33
Мурихин
43
Терентьев
43
Терентьев
33
Мурихин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
48
Александр Марченко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
23
Алексей Каюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Краснодар (мол) - Зенит (мол)
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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