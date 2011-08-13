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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 13 августа 2011
Краснодар (мол)
13.08.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
28'
Р. Мигел
82'
К. Рябов
45'
А. Елисеев
57'
А. Елисеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
С. Гогниев
+2
Замена
Е. Наумов
️️️️
А. Хрущев
ГОЛ! 2:2!
К. Рябов
Замена
А. Безгласный
️️️️
Н. Галкин
Замена
А. Лузин
️️️️
М. Ермаков
Замена
А. Быков
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
О. Шалаев
Замена
Ф. Гук
️️️️
С. Химов
Желтая карточка
К. Морозов
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Золотаренко
Замена
С. Сипатов
️️️️
Д. Макриев
ГОЛ! 1:2!
А. Елисеев
Замена
С. Гогниев
️️️️
Р. Мигел
Замена
А. Бегларян
️️️️
Е. Городов
Замена
Д. Костяев
️️️️
С. Пономаренко
ГОЛ! 1:1!
А. Елисеев
ГОЛ! 1:0!
Р. Мигел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
47
Франц Гук
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
94
Максим Пичугин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
35
Алексей Безгласный
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
3-5-1-1
1
Городов
15
Рябов
92
Янковский
79
Химов
14
Галкин
91
Зайка
59
Ермаков
17
Мигел
36
Самсонов
32
Горбанец
14
Золотаренко
3-1-5-1
1
Козлов
6
Вихров
12
Пономаренко
13
Почивалин
18
Шалаев
13
Зверев
2
Ковба
4
Елисеев
42
Кириллов
17
Хрущев
11
Макриев
14
Золотаренко
5
Морозов
5
Морозов
14
Золотаренко
79
Химов
47
Гук
47
Гук
79
Химов
59
Ермаков
37
Лузин
37
Лузин
59
Ермаков
14
Галкин
35
Безгласный
35
Безгласный
14
Галкин
1
Городов
12
Бегларян
12
Бегларян
1
Городов
17
Мигел
2
Гогниев
2
Гогниев
17
Мигел
17
Хрущев
42
Наумов
42
Наумов
17
Хрущев
42
Кириллов
93
Быков
93
Быков
42
Кириллов
18
Шалаев
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
18
Шалаев
11
Макриев
17
Сипатов
17
Сипатов
11
Макриев
12
Пономаренко
43
Костяев
43
Костяев
12
Пономаренко
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
94
Максим Пичугин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
94
Максим Пичугин
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Краснодар (мол)
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