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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 15 апреля 2011
Кр. Советов (мол)
15.04.2011, пятница, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
73'
А. Елисеев
82'
А. Буданов
90'
А. Золотаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 2:1!
А. Золотаренко
Замена
А. Быков
️️️️
А. Елисеев
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Бобер
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Рябоконь
Замена
А. Золотаренко
️️️️
А. Адамян
ГОЛ! 2:0!
А. Буданов
Замена
И. Миронов
️️️️
А. Безгласный
ГОЛ! 1:0!
А. Елисеев
Замена
М. Губжев
️️️️
М. Палиенко
Желтая карточка
А. Пазин
Замена
Ф. Гук
️️️️
М. Пичугин
Замена
Е. Наумов
️️️️
А. Попов
Замена
А. Буданов
️️️️
С. Сипатов
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Бекетов
Замена
А. Пазин
️️️️
Д. Мичков
Замена
А. Мартынович
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Концедалов
️️️️
Д. Ковба
Желтая карточка
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
8
Антон Бобер
ПП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
39
Алексей Попов
ЦФ
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
31
Артур Адамян
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Краснодар (мол)
47
Франц Гук
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
27
Илья Миронов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
3-4-1-2
1
Юрченко
13
Почивалин
6
Вихров
3
Касьянов
13
Зверев
2
Ковба
4
Елисеев
8
Бобер
99
Палиенко
39
Попов
17
Сипатов
4-5-1
31
Пчелинцев
13
Марков
15
Рябов
92
Янковский
94
Пичугин
14
Рябоконь
35
Безгласный
7
Бекетов
66
Мичков
91
Зайка
31
Адамян
39
Попов
42
Наумов
42
Наумов
39
Попов
99
Палиенко
25
Губжев
25
Губжев
99
Палиенко
4
Елисеев
93
Быков
93
Быков
4
Елисеев
8
Бобер
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
8
Бобер
2
Ковба
25
Концедалов
25
Концедалов
2
Ковба
17
Сипатов
44
Буданов
44
Буданов
17
Сипатов
94
Пичугин
47
Гук
47
Гук
94
Пичугин
35
Безгласный
27
Миронов
27
Миронов
35
Безгласный
14
Рябоконь
72
Батютин
72
Батютин
14
Рябоконь
31
Адамян
14
Золотаренко
14
Золотаренко
31
Адамян
13
Марков
14
Мартынович
14
Мартынович
13
Марков
66
Мичков
11
Пазин
11
Пазин
66
Мичков
7
Бекетов
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Бекетов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
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