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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Краснодар (мол)
Анжи (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 11 марта 2011
Анжи (мол)
11.03.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
12'
Г. Илуридзе
18'
Г. Илуридзе
15'
Я. Зайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
Д. Расулов
️️️️
Г. Алданов
Замена
А. Бегларян
️️️️
Д. Пчелинцев
Замена
Н. Галкин
️️️️
А. Янковский
Желтая карточка
А. Рябоконь
Замена
А. Рябоконь
️️️️
А. Безгласный
Замена
А. Золотаренко
️️️️
И. Миронов
Замена
С. Химов
️️️️
М. Пичугин
Желтая карточка
И. Миронов
Замена
А. Адамян
️️️️
А. Михеев
Пенальти не реализован!
А. Кокоскерия
ГОЛ! 2:1!
Г. Илуридзе
18'
15'
ГОЛ! 1:1!
Я. Зайка
ГОЛ! 1:0!
Г. Илуридзе
12'
Желтая карточка
А. Горбанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
92
Артем Янковский
ЦЗ
94
Максим Пичугин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Илья Миронов
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
24
Джамал Расулов
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
41
Магомед Разаков
ЦФ
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
4-3-3
1
Дженетов
44
Удунян
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
44
Курбанов
34
Алданов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
21
Илуридзе
92
Мирзаев
33
Элиакву
4-5-1
31
Пчелинцев
94
Пичугин
15
Рябов
14
Мартынович
92
Янковский
27
Миронов
35
Безгласный
91
Зайка
90
Михеев
77
Кокоскерия
32
Горбанец
34
Алданов
24
Расулов
24
Расулов
34
Алданов
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
98
Гаджиев
17
Мирзабеков
90
Михеев
31
Адамян
31
Адамян
90
Михеев
94
Пичугин
79
Химов
79
Химов
94
Пичугин
35
Безгласный
14
Рябоконь
14
Рябоконь
35
Безгласный
27
Миронов
14
Золотаренко
14
Золотаренко
27
Миронов
92
Янковский
14
Галкин
14
Галкин
92
Янковский
31
Пчелинцев
12
Бегларян
12
Бегларян
31
Пчелинцев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Краснодар (мол)
41
Магомед Разаков
ЦФ
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
47
Франц Гук
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
41
Магомед Разаков
ЦФ
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
Остались в запасе
47
Франц Гук
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Анжи (мол) - Краснодар (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
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