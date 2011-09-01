|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|30
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2011
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.11.2011
|69' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.10.2011
|83' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.10.2011
|85' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|17.10.2011
|78' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|14.10.2011
|61' -90'
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|03.10.2011
|60' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|83'
|28.09.2011
|67' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|25.09.2011
|86' -90'
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.09.2011
|57' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.2011
|1' -70'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.08.2011
|1' -78'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|72' 61'
|19.08.2011
|75' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|12.08.2011
|66' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|09.08.2011
|73' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|27.06.2011
|46' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|24.06.2011
|57' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Динамо Бр (Брянск)
|83' 84'
|14.06.2011
|70' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|74'
|07.06.2011
|1' -70'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|04.06.2011
|56' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|27.05.2011
|1' -74'
|Мордовия (Саранск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|24.05.2011
|74' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|18.05.2011
|64' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|15.05.2011
|73' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.05.2011
|77' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.05.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.04.2011
|68' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Химки (Химки)
|25.04.2011
|63' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.04.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)