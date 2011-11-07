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Жумалдин Каратляшев
Статистика
Жумалдин Каратляшев - статистика
Завершил карьеру
11 января 1982 (44)
#10 | Нападающий
176 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
30
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
1 : 0
07.11.2011
Черноморец
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо Бр
1 : 0
04.11.2011
Черноморец
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Черноморец
1 : 1
27.10.2011
Енисей
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Черноморец
1 : 1
24.10.2011
Cибирь
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо Вл
0 : 2
17.10.2011
Черноморец
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Черноморец
1 : 0
03.10.2011
КАМАЗ
60' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
2 : 2
28.09.2011
Черноморец
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Химки
2 : 1
01.09.2011
Черноморец
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
1 : 0
29.08.2011
Черноморец
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Черноморец
2 : 1
22.08.2011
СКА-Хабаровск
1' - 78'
72'
61'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Черноморец
0 : 2
19.08.2011
Луч
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Черноморец
1 : 0
12.08.2011
Урал
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Черноморец
2 : 0
09.08.2011
Оренбург
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Черноморец
2 : 3
27.06.2011
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Черноморец
2 : 3
27.06.2011
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Черноморец
2 : 1
24.06.2011
Динамо Бр
57' - 90'
83'
84'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
0 : 0
14.06.2011
Черноморец
70' - 90'
74'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Черноморец
0 : 0
07.06.2011
Торпедо Вл
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Мордовия
2 : 1
27.05.2011
Черноморец
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 11 тур
КАМАЗ
3 : 1
24.05.2011
Черноморец
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Черноморец
3 : 0
15.05.2011
Волгарь
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 0
07.05.2011
Черноморец
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо
0 : 1
04.05.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо
0 : 1
04.05.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Черноморец
1 : 1
28.04.2011
Химки
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Черноморец
1 : 0
25.04.2011
Факел
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
18.04.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
15.04.2011
Черноморец
Был в запасе
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