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    Жумалдин Каратляшев - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Жумалдин
    Отчество Мухамедович
    Фамилия Каратляшев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1982 (41 год)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 30 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2011 46' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.11.2011 69' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2011 83' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.10.2011 85' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 78' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    14.10.2011 61' -90' 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    03.10.2011 60' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    83'
    28.09.2011 67' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    25.09.2011 86' -90' 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.09.2011 57' -90' Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.2011 1' -70' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.08.2011 1' -78' Черноморец (Новороссийск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    72' 61'
    19.08.2011 75' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    12.08.2011 66' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    09.08.2011 73' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    27.06.2011 46' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    24.06.2011 57' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    83' 84'
    14.06.2011 70' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    74'
    07.06.2011 1' -70' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    04.06.2011 56' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1
    27.05.2011 1' -74' Мордовия (Саранск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    24.05.2011 74' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    18.05.2011 64' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1
    15.05.2011 73' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.05.2011 77' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.05.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.04.2011 68' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Химки (Химки)
    25.04.2011 63' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    18.04.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.04.2011 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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