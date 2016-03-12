Олег Чуваев - статистика
#77 | Вратарь
|Имя
|Олег
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чуваев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чуваев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|20
|-22
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:2
|Томь (Томск)
|25.04.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|18.04.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Томь (Томск)
|11.04.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|07.04.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.04.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|27.03.2016
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Томь (Томск)
|20.03.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|16.03.2016
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Томь (Томск)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Армавир (Армавир)
|1:1
|Томь (Томск)
|29.11.2015
|46' -90'
|Тосно (Тосно)
|3:1
|Томь (Томск)
|25.11.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:2
|Томь (Томск)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:0
|Томь (Томск)
|15.11.2015
|Был в запасе
|Байкал (Иркутск)
|1:2
|Томь (Томск)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|01.11.2015
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Томь (Томск)
|25.10.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|19.10.2015
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|15.10.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.10.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Томь (Томск)
|20.09.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|14.09.2015
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Томь (Томск)
|07.09.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|31.08.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|23.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|90'
|17.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|4:0
|Армавир (Армавир)
|10.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Тосно (Тосно)
|90'
|03.08.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Арсенал (Тула)
|27.07.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Байкал (Иркутск)
|15.07.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Томь (Томск)
|11.07.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|4:1
|Спартак-2 (Москва)