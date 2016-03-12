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    Олег Чуваев - статистика

    #77 | Вратарь
    Имя Олег
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Чуваев
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 октября 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 82
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 20 -22 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 3:2 Томь (Томск)
    25.04.2016 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Сокол (Саратов)
    18.04.2016 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Томь (Томск)
    11.04.2016 1' -90' Томь (Томск) 0:2 Луч (Владивосток)
    07.04.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:1 Томь (Томск)
    03.04.2016 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Енисей (Красноярск)
    27.03.2016 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:1 Томь (Томск)
    20.03.2016 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    16.03.2016 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:0 Томь (Томск)
    12.03.2016 Был в запасе Армавир (Армавир) 1:1 Томь (Томск)
    29.11.2015 46' -90' Тосно (Тосно) 3:1 Томь (Томск)
    25.11.2015 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:2 Томь (Томск)
    21.11.2015 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:0 Томь (Томск)
    15.11.2015 Был в запасе Байкал (Иркутск) 1:2 Томь (Томск)
    08.11.2015 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Факел (Воронеж)
    01.11.2015 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Томь (Томск)
    25.10.2015 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Балтика (Калининград)
    19.10.2015 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Томь (Томск)
    15.10.2015 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.10.2015 1' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Томь (Томск)
    20.09.2015 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    14.09.2015 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Томь (Томск)
    07.09.2015 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    31.08.2015 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Томь (Томск)
    23.08.2015 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    90'
    17.08.2015 1' -90' Томь (Томск) 4:0 Армавир (Армавир)
    10.08.2015 1' -90' Томь (Томск) 3:2 Тосно (Тосно)
    90'
    03.08.2015 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Арсенал (Тула)
    27.07.2015 Был в запасе Томь (Томск) 2:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    20.07.2015 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Байкал (Иркутск)
    15.07.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:3 Томь (Томск)
    11.07.2015 Был в запасе Томь (Томск) 4:1 Спартак-2 (Москва)
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