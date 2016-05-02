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Олег Чуваев
Статистика
Олег Чуваев - статистика
Завершил карьеру
25 октября 1987 (38)
#77 | Вратарь
186 см | 82 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
20
-22
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
2 : 1
25.04.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
18.04.2016
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Томь
0 : 2
11.04.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тюмень
1 : 1
07.04.2016
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
2 : 1
03.04.2016
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1 : 1
27.03.2016
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Томь
1 : 1
20.03.2016
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Оренбург
1 : 0
16.03.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Армавир
1 : 1
12.03.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тосно
3 : 1
29.11.2015
Томь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Арсенал
1 : 2
25.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Зенит-2
0 : 0
21.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Байкал
1 : 2
15.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0 : 0
08.11.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
0 : 1
01.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
2 : 1
25.10.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
19.10.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
1 : 0
15.10.2015
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сокол
1 : 2
11.10.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Томь
1 : 1
20.09.2015
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 2
14.09.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 1
07.09.2015
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
0 : 1
31.08.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
1 : 0
23.08.2015
Оренбург
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
4 : 0
17.08.2015
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
3 : 2
10.08.2015
Тосно
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 3
03.08.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
2 : 3
27.07.2015
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 1
20.07.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 3
15.07.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Томь
4 : 1
11.07.2015
Спартак-2
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