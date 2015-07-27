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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Зенит-2
Томь - Зенит-2: обзор матча 27 июля 2015
Томь
27.07.2015, понедельник, 16:45
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 3
Завершен
Зенит-2
63'
С. Кузнецов
90+1'
К. Погребняк
18'
Д. Ткачук
41'
Д. Ткачук
52'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Зенит-2
90'
+1
Желтая карточка
И. Обухов
ГОЛ! 2:3!
К. Погребняк
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
86'
Замена
П. Долгов
️️️️
П. Киреенко
Вторая желтая
Е. Башкиров
84'
80'
Желтая карточка
П. Киреенко
Желтая карточка
Е. Башкиров
72'
63'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Д. Ткачук
ГОЛ! 1:3!
С. Кузнецов
63'
Замена
К. Погребняк
️️️️
Д. Голубов
58'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Пугин
58'
57'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
К. Троянов
52'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ткачук
Желтая карточка
С. Бендзь
45'
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ткачук
36'
Замена
А. Евсеев
️️️️
М. Палиенко
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Лях
31'
25'
Желтая карточка
К. Троянов
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Замена
А. Черевко
️️️️
М. Бордачев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
32
Никита Баженов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Владислав Радимов
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Зенит-2
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-2-3-1
1
Солосин
26
Бордачев
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
90
Лях
44
Башкиров
33
Нехайчик
17
Пугин
32
Баженов
85
Голубов
3-1-3-3
96
Обухов
55
Вяткин
58
Зуев
55
Лобов
79
Троянов
88
Богаев
18
Зырянов
5
Зинков
13
Киреенко
99
Палиенко
31
Ткачук
90
Лях
10
Кузнецов
10
Кузнецов
90
Лях
17
Пугин
32
Саная
32
Саная
17
Пугин
26
Бордачев
26
Черевко
26
Черевко
26
Бордачев
85
Голубов
9
Погребняк
9
Погребняк
85
Голубов
79
Троянов
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
79
Троянов
99
Палиенко
94
Евсеев
94
Евсеев
99
Палиенко
31
Ткачук
7
Шейдаев
7
Шейдаев
31
Ткачук
13
Киреенко
91
Долгов
91
Долгов
13
Киреенко
Остались в запасе
Томь
Зенит-2
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Томь - Зенит-2
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
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0 : 3
12.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Труд
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