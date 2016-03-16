Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Томь
Оренбург - Томь: обзор матча 16 марта 2016
Оренбург
16.03.2016, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Томь
30'
В. Афонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Томь
Желтая карточка
М. Шогенов
90'
+1
Замена
А. Зюзинс
️️️️
В. Парняков
90'
Замена
А. Друзин
️️️️
С. Бреев
88'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Х. Аппаев
86'
81'
Замена
В. Шахов
️️️️
П. Тен
Замена
И. Коронов
️️️️
И. Маркелов
81'
71'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Саная
70'
Замена
П. Голышев
️️️️
Е. Баляйкин
69'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
68'
Желтая карточка
А. Саная
60'
Замена
А. Пугин
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ! 1:0!
В. Афонин
30'
28'
Желтая карточка
П. Тен
Желтая карточка
С. Бреев
26'
Желтая карточка
Д. Андреев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Игорь Коронов
ПП
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
26
Васиев
8
Шогенов
23
Бреев
88
Маркелов
14
Аппаев
4-4-2
55
Криворучко
22
Тен
25
Йиранек
26
Бендзь
26
Бордачев
32
Баженов
32
Баляйкин
92
Чуперка
10
Кузнецов
9
Погребняк
32
Саная
23
Бреев
30
Друзин
30
Друзин
23
Бреев
10
Парняков
17
Зюзинс
17
Зюзинс
10
Парняков
14
Аппаев
87
Саталкин
87
Саталкин
14
Аппаев
88
Маркелов
14
Коронов
14
Коронов
88
Маркелов
22
Тен
29
Шахов
29
Шахов
22
Тен
32
Саная
11
Темников
11
Темников
32
Саная
32
Баженов
17
Пугин
17
Пугин
32
Баженов
32
Баляйкин
72
Голышев
72
Голышев
32
Баляйкин
Остались в запасе
Оренбург
Томь
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
77
Олег Чуваев
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Томь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Томь
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+