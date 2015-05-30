Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вячеслав Малафеев - статистика

Завершил карьеру
4 марта 1979 (47), Санкт-Петербург
#16 | Вратарь
185 см | 76 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
2
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
0 : 0
30.05.2015
Локомотив
1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
23.05.2015
Зенит
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1 : 1
17.05.2015
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
3 : 0
10.05.2015
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2015
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 0
26.04.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
19.04.2015
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
1 : 1
12.04.2015
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
1 : 2
08.04.2015
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 1
05.04.2015
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
22.03.2015
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
1 : 1
15.03.2015
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
4 : 0
06.12.2014
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 1
03.12.2014
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Мордовия
1 : 0
29.11.2014
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
1 : 0
22.11.2014
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 3
08.11.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 1
01.11.2014
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
5 : 0
26.10.2014
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
2 : 2
18.10.2014
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
0 : 0
27.09.2014
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
0 : 5
20.09.2014
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 2
13.09.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0 : 1
31.08.2014
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
8 : 1
09.08.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0 : 4
02.08.2014
Зенит
Был в запасе
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
1
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
1
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
3
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
8
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
7
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+