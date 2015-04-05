|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -86'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|23.05.2015
|1' -93'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Рубин (Казань)
|08.04.2015
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:0
|Краснодар (Краснодар)
|03.12.2014
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:3
|Ахмат (Грозный)
|01.11.2014
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Мордовия (Саранск)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Спартак (Москва)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:2
|Динамо (Москва)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.08.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Торпедо (Москва)
|02.08.2014
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|0:4
|Зенит (Санкт-Петербург)