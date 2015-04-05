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    Вячеслав Малафеев - статистика

    Вратарь
    Имя Вячеслав
    Отчество Александрович
    Фамилия Малафеев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Воспитаник ФШ «Смена»
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 марта 1979 (44 года)
    Рост 185
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -86' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Локомотив (Москва)
    23.05.2015 1' -93' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.05.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    10.05.2015 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.05.2015 Был в запасе Спартак (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    26.04.2015 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Арсенал (Тула)
    19.04.2015 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    12.04.2015 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Рубин (Казань)
    08.04.2015 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    05.04.2015 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 ЦСКА (Москва)
    22.03.2015 Был в запасе Динамо (Москва) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    15.03.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    06.12.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 4:0 Краснодар (Краснодар)
    03.12.2014 Был в запасе Рубин (Казань) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    29.11.2014 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    22.11.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    08.11.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 1:3 Ахмат (Грозный)
    01.11.2014 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    26.10.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 5:0 Мордовия (Саранск)
    18.10.2014 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.09.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Спартак (Москва)
    20.09.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:5 Зенит (Санкт-Петербург)
    13.09.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 3:2 Динамо (Москва)
    31.08.2014 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    09.08.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 8:1 Торпедо (Москва)
    02.08.2014 Был в запасе Арсенал (Тула) 0:4 Зенит (Санкт-Петербург)
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