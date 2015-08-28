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Вячеслав Малафеев
Новости
Вячеслав Малафеев - новости
Завершил карьеру
4 марта 1979 (47), Санкт-Петербург
#16 | Вратарь
185 см | 76 кг
Россия
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Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
4 сентября
1
Фото
Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
28 августа
15
Губерниев двумя словами описал Малафеева, которого 15 лет назад назвал говном
6 августа
5
Малафеев описал игроков «Зенита» одним прилагательным
30 июля
Адамов повторил рекорд Малафеева в «Зените»
16 марта
«Зенит» поздравил Малафеева, которого не пригласил на Кубок легенд
4 марта
1
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
21 февраля
5
Малафеев – о положении Сафонова в «ПСЖ»: «Больше стресса, давления и напряженности»
6 февраля
Экс-голкипер «Зенита» назвал двух лучших вратарей в российской истории клуба
20 января
Топ-3 лучших вратарей в сезоне РПЛ по версии Малафеева
2025.12.19 19:57
1
Видео
«Чудесное спасение»: 19-летний сын Малафеева сделал сейв в матче Кубка
2025.08.05 16:50
Малафеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»
2025.07.20 11:44
4
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Видео
Малафеев станет отцом в четвертый раз – он узнал пол будущего ребенка на стадионе «Петровский»
2025.06.07 11:32
1
Малафеев спустя 21 год определил виновных в 1:7 от Португалии
2025.06.04 20:35
7
Фото
«В каком клубе начнем новую главу?»: еще один российский призер Евро-2008 получил тренерскую лицензию
2025.04.18 14:25
1
Только один вратарь в истории РПЛ пропустил больше голов с пенальти, чем Песьяков
2025.04.06 17:10
3
Малафеев одним словом описал вызов Дугласа Сантоса в сборную России
2025.03.11 18:33
1
Малафеев дал расклад по чемпионской гонке в РПЛ
2025.03.07 19:19
3
Фото
Малафеев женился в третий раз – на гимнастке, которая младше на 22 года
2025.02.21 19:45
11
Малафеев оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
2025.01.25 08:32
5
Малафеев раскрыл свое отношение к определению «скуф»
2025.01.24 20:00
1
Малафеев – о тратах: «100 тысяч рублей – уже ничего»
2025.01.24 18:32
Фото
Болельщики осудили Малафеева за отношения с девушкой на 22 года младше его: вот ее фото
2024.12.15 13:29
24
Видео
Малафеев разобрал гол динамовского вратаря Лещука
2024.12.04 15:50
1
Круговой рассказал о конфликте с Малафеевым
2024.10.04 23:03
4
Малафеев оценил кадровые проблемы «Зенита» перед игрой со «Спартаком»
2024.08.24 10:10
5
Малафеев: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» показывает, что в России растут игроки мирового уровня»
2024.06.16 13:14
Малафеев назвал лучшего вратаря Евро-2024
2024.06.16 05:24
1
Малафеев объяснил провал «Зенита» в концовке сезона
2024.05.15 10:42
1
2
3
4
5
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
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Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
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Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
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Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
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79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
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