Малафеев оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

Вячеслав Малафеев прокомментировал переход правого вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

– Как вам то, что «Зенит» приобрел «Короля Америки» Луиса Энрике? Можно ли сказать, что самый громкий трансфер в российском футболе уже произошел?

– Мы посмотрим. Как это обычно у нас происходит, есть громкий переход. Но увидим, получится ли он таким же громким с точки зрения результата. Это узнаем чуть позже.

Но безусловно, делаются правильные шаги для того, чтобы приходили игроки с новой мотивацией. Все-таки сложно «Зениту» привлечь определенных футболистов из-за того, что мы сейчас не играем в еврокубках.

И те иностранцы, которые долго выступают в Европе, хотят и дальше играть там, выходить на матчи Лиги чемпионов. Возможно и то, что им климат не нравится, они уезжают туда, где потеплее.

Я надеюсь, что Луис Энрике усилит «Зенит». И этот переход даст возможность «Зениту» опять выиграть чемпионство.