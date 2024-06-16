Малафеев назвал лучшего вратаря Евро-2024

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, кто является лучшим вратарем Евро-2024.
«На данный момент я бы назвал лучшим голкипером стран-участниц чемпионата Европы-2024 Мануэля Нойера из сборной Германии. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать потрясающую форму и является одним из самых надежных вратарей в мире. Его лидерские качества и опыт делают его ключевой фигурой как в клубе, так и в национальной сборной. К тому же он конкурирует с не менее сильным голкипером Марк-Андре Тер Стегеном», – поделился мнением Малафеев.
- Тренерский штаб сборной Германии принял решение сделать первым номером команды на Евро-2024 стража ворот «Баварии» Мануэля Нойера, которому в марте исполнилось 38 лет. Главным конкурентом Мануэля является голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Стеген.
- Германия уверенно обыграла Шотландию (5:1). Единственный мяч в сетку ворот немцев влетел после неудачной игры собственного защитника Рюдигера.
- Всего в активе Нойера 120 поединков в майке немецкой сборной во всех турнирах. В них он сумел 49 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 115 голов. В 2014 году Мануэль вместе с Германией завоевал золотые медали ЧМ в Бразилии.
- В завершившемся сезоне Нойер записал в свой актив 11 сухих игр за «Баварию». Команда впервые с 2012 года осталась без чемпионского титула в Германии.