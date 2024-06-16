Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Малафеев назвал лучшего вратаря Евро-2024

    Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, кто является лучшим вратарем Евро-2024.

    «На данный момент я бы назвал лучшим голкипером стран-участниц чемпионата Европы-2024 Мануэля Нойера из сборной Германии. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать потрясающую форму и является одним из самых надежных вратарей в мире. Его лидерские качества и опыт делают его ключевой фигурой как в клубе, так и в национальной сборной. К тому же он конкурирует с не менее сильным голкипером Марк-Андре Тер Стегеном», – поделился мнением Малафеев.

    • Тренерский штаб сборной Германии принял решение сделать первым номером команды на Евро-2024 стража ворот «Баварии» Мануэля Нойера, которому в марте исполнилось 38 лет. Главным конкурентом Мануэля является голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Стеген.
    • Германия уверенно обыграла Шотландию (5:1). Единственный мяч в сетку ворот немцев влетел после неудачной игры собственного защитника Рюдигера.
    • Всего в активе Нойера 120 поединков в майке немецкой сборной во всех турнирах. В них он сумел 49 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 115 голов. В 2014 году Мануэль вместе с Германией завоевал золотые медали ЧМ в Бразилии.
    • В завершившемся сезоне Нойер записал в свой актив 11 сухих игр за «Баварию». Команда впервые с 2012 года осталась без чемпионского титула в Германии.

    Новости по теме
    Впервые в истории чемпионата Европы тренер выпустил на поле футболиста старше себя 8
    Только два европейских футболиста чаще Нойера выходили в старте на крупных турнирах сборных 1
    Нойер стал рекордсменом сборной Германии
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:24
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1718506344
    Очередной журналистский идиотизм. Как можно определить лучшего ДО начала турнира ? Назвать притендентов на звание лучшего , это да.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+