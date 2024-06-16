Малафеев назвал лучшего вратаря Евро-2024

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, кто является лучшим вратарем Евро-2024.

«На данный момент я бы назвал лучшим голкипером стран-участниц чемпионата Европы-2024 Мануэля Нойера из сборной Германии. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать потрясающую форму и является одним из самых надежных вратарей в мире. Его лидерские качества и опыт делают его ключевой фигурой как в клубе, так и в национальной сборной. К тому же он конкурирует с не менее сильным голкипером Марк-Андре Тер Стегеном», – поделился мнением Малафеев.