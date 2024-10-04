Круговой рассказал о конфликте с Малафеевым

Экс-защитник «Зенита» Данил Круговой на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил о конфликте с бывшим спортивным директором клуба Вячеславом Малафеевым.

– У тебя был конфликт с Малафеевым.

– Да. Он был спортивным директором. У меня заканчивался контракт, полгода оставалось. Я сказал ему, что не буду подписывать новый контракт. Он хотел, чтобы я подписал, обещал, что я поднимусь в основной состав. Тогда еще не было Сергея Богданыча Семака, я как раз хотел поехать к нему в «Уфу».

Я сказал, что не буду подписывать контракт с «Зенитом», буду уходить. Были попытки, что Малафеев хотел со мной договориться, приезжал на базу, забирал меня и отвозил в ресторан, общался. Неприятности у меня к нему нет. Неприятность только, что он меня с тренером отправил заниматься отдельно.