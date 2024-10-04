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    Круговой рассказал о конфликте с Малафеевым

    Экс-защитник «Зенита» Данил Круговой на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил о конфликте с бывшим спортивным директором клуба Вячеславом Малафеевым.

    – У тебя был конфликт с Малафеевым.

    – Да. Он был спортивным директором. У меня заканчивался контракт, полгода оставалось. Я сказал ему, что не буду подписывать новый контракт. Он хотел, чтобы я подписал, обещал, что я поднимусь в основной состав. Тогда еще не было Сергея Богданыча Семака, я как раз хотел поехать к нему в «Уфу».

    Я сказал, что не буду подписывать контракт с «Зенитом», буду уходить. Были попытки, что Малафеев хотел со мной договориться, приезжал на базу, забирал меня и отвозил в ресторан, общался. Неприятности у меня к нему нет. Неприятность только, что он меня с тренером отправил заниматься отдельно.

    • Круговой – воспитанник «Зенита».
    • 26-летний игрок 4 раза брал РПЛ с петербуржцами.
    • Сейчас футболист ЦСКА стоит 3 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    04.10.2024 23:03
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    Комментарии (4)
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    DMитрий
    1728072816
    Мля... и это называется конфликт!? Или чего-то недоговаривает? Какие все неженки-синхронистки. Он его в рыбный ресторан привез, а Круг не ест креветки, вот и посрались! А потом Даня назло подписал продление, а Малафеева уволили и тот обвинил в этом Круга. Вот хотя бы так!
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    edw7777
    1728108673
    Язык, как помело. Ни воспитания, ни малейшего понятия об этике.
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    Semenycch
    1728114347
    Знаете, может быть и к лучшему то, что Круговой ушел. Он совершенно не следит за базаром.
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    pasha-ansh@mail.ru
    1728117406
    зае..сь питерские **** назвали Кругового иудой а сами Марио купили только чтобы уколоть ЦСКА вот где ***** стандарты, раньше нелюбил срамтак а к нему добавился зеня
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