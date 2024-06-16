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    • Малафеев: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» показывает, что в России растут игроки мирового уровня»

    Малафеев: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» показывает, что в России растут игроки мирового уровня»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «В нынешних условиях это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Этот переход – показатель того, что в России растут футболисты мирового уровня.

    И, надеюсь, это только начало, и в будущем мы увидим еще немало таких громких переходов. Желаю Матвею удачи!» – сказал Малафеев.

    • «ПСЖ» заплатил за российского голкипера 20 миллионов евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.
    • Матвей стал самым дорогим вратарем в истории Лиги 1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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