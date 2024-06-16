Малафеев: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» показывает, что в России растут игроки мирового уровня»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В нынешних условиях это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Этот переход – показатель того, что в России растут футболисты мирового уровня.

И, надеюсь, это только начало, и в будущем мы увидим еще немало таких громких переходов. Желаю Матвею удачи!» – сказал Малафеев.