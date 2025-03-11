Малафеев одним словом описал вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о приглашении в национальную команду левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
«Наша сборная сейчас находится в изоляции, и какого-то экстренного требования для вызова Сантоса я не вижу, особенно в нынешних условиях.
Мы не играем на чемпионатах мира и Европы, нет жесткой конкуренции на международном уровне, где можно сказать: «Нам срочно нужен топ-защитник, иначе не справимся».
У нас есть время для формирования состава на будущее, чтобы развивать своих игроков, а не искать готовые решения за счет паспортов.
С уважением отношусь и к Фернандесу, и к Дугласу Сантосу – они профессионалы. Но считаю, что вызов в сборную игрока сейчас, получившего гражданство вчера, – это неуместно.
Возможно, Дуглас поможет команде, если его действительно будут активно использовать. Но в долгосрочной перспективе такие шаги не приносят пользу нашему футболу. Сборная должна опираться на своих», – считает Малафеев.
- Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
- Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
- Дуглас – капитан «Зенита»
- 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи, но позднее его отсеяли.