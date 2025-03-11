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Малафеев одним словом описал вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Сегодня, 18:33
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Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о приглашении в национальную команду левого защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Наша сборная сейчас находится в изоляции, и какого-то экстренного требования для вызова Сантоса я не вижу, особенно в нынешних условиях.

Мы не играем на чемпионатах мира и Европы, нет жесткой конкуренции на международном уровне, где можно сказать: «Нам срочно нужен топ-защитник, иначе не справимся».

У нас есть время для формирования состава на будущее, чтобы развивать своих игроков, а не искать готовые решения за счет паспортов.

С уважением отношусь и к Фернандесу, и к Дугласу Сантосу – они профессионалы. Но считаю, что вызов в сборную игрока сейчас, получившего гражданство вчера, – это неуместно.

Возможно, Дуглас поможет команде, если его действительно будут активно использовать. Но в долгосрочной перспективе такие шаги не приносят пользу нашему футболу. Сборная должна опираться на своих», – считает Малафеев.

  • Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Дуглас – капитан «Зенита»
  • 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи, но позднее его отсеяли.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Дуглас Сантос
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