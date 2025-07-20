Малафеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сафонов сейчас в отпуске в России.

«ПСЖ» купил игрока у «Краснодара» год назад за 20 миллионов евро.

Матвей помог парижанам оформить квадрупл.

– Это его выбор – остаться в «ПСЖ» или уйти. Может остаться и конкурировать с Доннаруммой, получать какие-то матчи в чемпионате, даже в Лиге чемпионов. Другой вариант – найти команду такого же уровня, где можно получать больше практики и расти. В любом случае, у Матвея есть все качества, чтобы выступать за хороший клуб Европы.

– С Доннаруммой соперничать тяжело?

– В этом случае остается уповать на невнятную игру итальянца, что маловероятно, потому что класс у него все же высокий. Или на травму. Или на красную карточку, что тоже – редкость. Все это маленькие шансы. Надо еще понимать, что в другом клубе высокого уровня ему тоже никто просто так не даст место в воротах.

– Какой совет можете дать Сафонову?

– Трудно что-то ему советовать. Может, ему все нравится в Париже – уровень жизни, тренировочный процесс, то количество времени, которое он получает в матчах. Если бы я оказался на его месте, то, наверное, дал задание агентам изучить какие-то варианты в клубах, которые готовы взять голкипера в аренду, возможно, с правом выкупа. Главное, чтобы в них можно было получать игровую практику.

Но переходить в более слабый клуб что во Франции, что в другом стране не стоит, потому что он будет проигрывать, а это влияет на игру вратаря. С одной стороны, больше практики, с другой – может и не получится. Поэтому рассматривал бы команды высокого уровня. Только все надо планировать заранее, потому что «ПСЖ», имея вратаря на контракте, рассчитывает на то, что тот может выйти, в случае форс-мажора, и сыграть надежно, вместо основного голкипера.