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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Зенит
Арсенал - Зенит: обзор матча 02 августа 2014
Арсенал
02.08.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
9'
Д. Кришито
18'
Х. Саломон Рондон
36'
Халк
69'
Д. Кришито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Зенит
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Рыжков
78'
77'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Халк
72'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Х. Саломон Рондон
69'
ГОЛ! 0:4!
Д. Кришито
Пас отдал
О. Шатов
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Базанов
63'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
И. Ершов
63'
59'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Файзулин
53'
Желтая карточка
В. Файзулин
Желтая карточка
М. Кашчелан
49'
36'
ГОЛ! 0:3!
Халк
Пас отдал
Данни
18'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Халк
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
4
Андрей Васильев
ЛАЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ЦЗ
77
Максим Лепский
ПАЗ
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ОП
0
Артур Малоян
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
27
Олег Шатов
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-5-2
1
Филимонов
23
Калешин
19
Осипов
22
Ершов
4
Васильев
90
Лях
18
Кашчелан
28
Рыжков
77
Лепский
11
Базанов
0
Малоян
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
13
Нету
4
Кришито
28
Витсель
27
Шатов
20
Файзулин
7
Халк
10
Данни
23
Рондон
22
Ершов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
22
Ершов
28
Рыжков
24
Смирнов
24
Смирнов
28
Рыжков
11
Базанов
45
Вотинов
45
Вотинов
11
Базанов
20
Файзулин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
20
Файзулин
7
Халк
28
Аршавин
28
Аршавин
7
Халк
23
Рондон
11
Кержаков
11
Кержаков
23
Рондон
Остались в запасе
Арсенал
Зенит
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Арсенал - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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