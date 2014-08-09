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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Торпедо
Зенит - Торпедо: обзор матча 09 августа 2014
Зенит
09.08.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
8 : 1
Завершен
Торпедо
26'
И. Смольников
33'
Х. Саломон Рондон
36'
Халк (П)
47'
Х. Саломон Рондон
54'
Халк
62'
О. Шатов
72'
А. Кержаков (П)
78'
А. Кержаков
86'
Д. Айдов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Торпедо
86'
ГОЛ с пенальти! 8:1!
Д. Айдов
82'
Желтая карточка
А. Салугин
ГОЛ! 8:0!
А. Кержаков
Пас отдал
И. Смольников
78'
76'
Замена
А. Салугин
️️️️
Р. Мирзов
ГОЛ с пенальти! 7:0!
А. Кержаков
72'
71'
Желтая карточка
Д. Айдов
67'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
А. Кацалапов
ГОЛ! 6:0!
О. Шатов
Пас отдал
Данни
62'
61'
Замена
М. Багаев
️️️️
А. Пугин
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Файзулин
59'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Халк
59'
ГОЛ! 5:0!
Халк
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
54'
ГОЛ! 4:0!
Х. Саломон Рондон
47'
Замена
Л. Нету
️️️️
Э. Гарай
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Кокошка
Желтая карточка
Н. Ломбертс
40'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Халк
36'
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Халк
33'
ГОЛ! 1:0!
И. Смольников
Пас отдал
В. Файзулин
26'
Желтая карточка
Халк
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
27
Олег Шатов
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
99
Игорь Шевченко
ЛП
40
Юрий Кулешов
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
17
Алексей Пугин
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
8
Смольников
28
Витсель
27
Шатов
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
23
Рондон
4-1-3-2
30
Жевнов
34
Кацалапов
4
Айдов
3
Кокошка
8
Тесак
40
Кулешов
17
Пугин
4
Фомин
99
Шевченко
10
Давыдов
27
Мирзов
24
Гарай
13
Нету
13
Нету
24
Гарай
20
Файзулин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
20
Файзулин
7
Халк
11
Кержаков
11
Кержаков
7
Халк
17
Пугин
71
Багаев
71
Багаев
17
Пугин
34
Кацалапов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
34
Кацалапов
27
Мирзов
77
Салугин
77
Салугин
27
Мирзов
Остались в запасе
Зенит
Торпедо
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Зенит - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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