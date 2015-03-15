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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Зенит
Торпедо - Зенит: обзор матча 15 марта 2015
Торпедо
15.03.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
90+1'
А. Смарасон
34'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Зенит
ГОЛ! 1:1!
А. Смарасон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стеванович
88'
87'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Халк
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
В. Стеклов
79'
70'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
А. Смарасон
️️️️
А. Салугин
60'
58'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
О. Шатов
56'
Травма
О. Шатов
Замена
Р. Мирзов
️️️️
С. Зенев
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
(К)
ПЗ
77
Александр Салугин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
20
Сергей Зенев
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
34
Кацалапов
5
Микуцкис
3
Кокошка
9
Комбаров
16
Стеванович
77
Салугин
20
Стеклов
14
Путило
20
Зенев
10
Угу Виейра
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
13
Нету
4
Кришито
6
Хави Гарсия
7
Халк
28
Витсель
7
Рязанцев
27
Шатов
23
Рондон
20
Стеклов
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
20
Стеклов
20
Зенев
27
Мирзов
27
Мирзов
20
Зенев
77
Салугин
4
Смарасон
4
Смарасон
77
Салугин
7
Халк
6
Ломбертс
6
Ломбертс
7
Халк
23
Рондон
44
Тимощук
44
Тимощук
23
Рондон
27
Шатов
7
Шейдаев
7
Шейдаев
27
Шатов
Остались в запасе
Торпедо
Зенит
18
Константин Кертанов
АП
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Данни
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
18
Константин Кертанов
АП
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Данни
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Торпедо - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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