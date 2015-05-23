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Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 23 мая 2015
Амкар-Пермь
23.05.2015, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
37'
А. Коломейцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
90'
+1
Желтая карточка
Халк
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Прудников
82'
Замена
Б. Идову
️️️️
С. Баланович
76'
74'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Х. Саломон Рондон
68'
Желтая карточка
О. Шатов
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Г. Пеев
65'
61'
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Анюков
60'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
А. Тимощук
ГОЛ! 1:0!
А. Коломейцев
Пас отдал
Г. Пеев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Халк
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-3-3-1
1
Герус
23
Баланович
79
Черенчиков
21
Белоруков
11
Занев
5
Гол
91
Бутко
18
Коломейцев
8
Огуде
7
Пеев
89
Прудников
3-4-1-1-1
16
Малафеев
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
44
Тимощук
28
Витсель
22
Анюков
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
23
Баланович
30
Идову
30
Идову
23
Баланович
7
Пеев
32
Йовичич
32
Йовичич
7
Пеев
89
Прудников
10
Пикущак
10
Пикущак
89
Прудников
44
Тимощук
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
44
Тимощук
22
Анюков
28
Аршавин
28
Аршавин
22
Анюков
23
Рондон
11
Кержаков
11
Кержаков
23
Рондон
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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