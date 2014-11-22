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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 22 ноября 2014
Зенит
22.11.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
35'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Рязанцев
90'
Замена
Данни
️️️️
Халк
83'
78'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Данило
Замена
А. Аршавин
️️️️
Х. Саломон Рондон
75'
70'
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Бальде
66'
Желтая карточка
В. Кулик
53'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Секу
ГОЛ! 1:0!
Халк
35'
27'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Желтая карточка
Д. Кришито
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Халк
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
26
Секу
ЦП
99
Данило
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
10
Данни
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
28
Витсель
6
Хави Гарсия
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Халк
23
Рондон
3-2-4-1
31
Беленов
38
Ещенко
2
Шандао
44
Шунич
55
Кулик
77
Каборе
99
Данило
23
Соснин
26
Секу
71
Попов
6
Бальде
7
Халк
10
Данни
10
Данни
7
Халк
7
Рязанцев
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Рязанцев
23
Рондон
28
Аршавин
28
Аршавин
23
Рондон
26
Секу
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
26
Секу
6
Бальде
11
Букур
11
Букур
6
Бальде
99
Данило
88
Хубулов
88
Хубулов
99
Данило
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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