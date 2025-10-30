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Ираклий Квеквескири
Новости
€ 200 тыс
Ираклий Квеквескири - новости
12 марта 1990 (36)
#33 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Квеквескири – о Мостовом в «Зените»: «Он не проиграл конкуренцию, ему не давали играть»
15 сентября
1
Фото
Медиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
12 августа
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
10 августа
2
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
8 августа
1
Фото
Клуб РПЛ покинули вратарь, 36-летний хавбек и легионер из Турции
11 июня
1
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
2025.10.30 22:55
Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи
2025.09.21 23:32
4
Видео
«Думал, мне 19, а уже 35!» Эмоциональная речь грузинского футболиста из раздевалки «Оренбурга»
2025.08.03 23:50
2
Фото
Экс-капитан «Факела» Квеквескири нашел новый клуб
2025.07.05 13:21
2
Фото
Вылетевший «Факел» расстался еще с 3 игроками
2025.05.27 10:20
1
Капитан «Факела» потребовал извинений от Семака
2025.03.10 15:53
37
Квеквескири не согласен, что РПЛ – говно: «Здесь я зарабатываю на хлеб, ребята пашут»
2025.03.04 12:21
1
Квеквескири: «Футбольная столица – это Воронеж»
2024.12.13 18:53
4
Капитан «Факела» Квеквескири: «Я грузин по крови, но никогда не скажу плохого слова про Россию»
2024.12.06 16:56
Квеквескири объяснил, почему футболисты – счастливые люди
2024.08.21 00:12
1
Квеквескири: «Факел» обосрался в матче с «Динамо»
2024.07.20 23:01
5
Топ-10 игроков сезона РПЛ
2024.05.15 15:08
3
Квеквескири объяснил, за счет чего «Факел» спас ничью против «Зенита»
2024.05.08 16:36
2
Капитан «Факела» сказал, что Ташуев не попрощался с командой
2024.05.08 12:46
Капитан «Факела» прокомментировал скандирование болельщиков в адрес «Зенита»
2024.05.08 12:06
18
Квеквескири из «Факела» назвал единственного игрока «Спартака», который ему понравился в матче
2024.03.11 20:48
6
Видео
«Факел» выпустил анонс игры с «Рубином» в стиле фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
2023.11.24 12:03
1
Видео
Опубликована перепалка игроков «Спартака» и «Факела» после матча в Воронеже
2023.11.01 10:45
24
Квеквескири из «Факела»: «Пускай «Спартак» уже помолчит про поле!»
2023.10.28 21:03
13
Квеквескири: «Спасибо «Спартаку», что отправил «Факел» в стыки»
2023.06.04 15:21
8
«Не очень красиво»: Квеквескири упрекнул ЦСКА в затяжке времени
2023.04.02 19:45
4
«Может, ему моя борода нравится?»: Игрок «Факела» ответил Абаскалю
2023.03.11 19:31
6
«Динамо» интересуется 32-летним опорником «Факела»
2023.01.15 12:15
Видео
Квеквескири забил «Краснодару» в девятку дальним ударом в касание
2022.11.05 18:58
РПЛ. «Факел» уступал в 2 мяча, но вырвал ничью у «Краснодара» (3:3). У опорника Квеквескири дубль
2022.11.05 18:24
12
1
2
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