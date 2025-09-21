Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи

Судья матча 9-го тура РПЛ «Оренбург» – «Динамо» (1:3) Сергей Цыганок ошибочно показал предупреждение полузащитнику хозяев Ираклию Квеквескири.

«На 22-й минуте он неверно оценил действия Ираклия Квеквескири и вынес ему предупреждение, ставшее для оренбуржца четвертым в турнире.

Теперь он получит дисквалификацию и пропустит игру с «Зенитом», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.