  • Главная
  • Новости
  • Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи

Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи

Вчера, 23:32
3

Судья матча 9-го тура РПЛ «Оренбург» – «Динамо» (1:3) Сергей Цыганок ошибочно показал предупреждение полузащитнику хозяев Ираклию Квеквескири.

«На 22-й минуте он неверно оценил действия Ираклия Квеквескири и вынес ему предупреждение, ставшее для оренбуржца четвертым в турнире.

Теперь он получит дисквалификацию и пропустит игру с «Зенитом», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

  • Квеквескири пришел в «Оренбург» летом из «Факела».
  • 35-летний игрок поучаствовал во всех матчах сезона РПЛ, сделал ассист.
  • Матч 10-го тура «Зенит» – «Оренбург» состоится 27 сентября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
fakeid
1758487199
происки газпрома, не иначе)
Ответить
Интерес
1758487332
Да хоть трёх Квер можно в этом следующем матче дополнительно выпускать! Засчитайте сразу три очка "Зениту", и баранку "сливному бачку", и всё.Не мцчайтесь.
Ответить
vvv123
1758487545
Так судить, как этот свистун, судить нельзя. Гадо у него свисток отобрать!
Ответить
