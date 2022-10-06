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    Квеквескири: «Как человеку я не простил Юрану уход из «СКА-Хабаровска»

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири вспомнил время игры под руководством Сергея Юрана в «СКА-Хабаровске». Зимой тренер ушел из хабаровского клуба ради «Химок».

    — Уход в «Химки» за неделю до рестарта чемпионата ты ему не простил?

    — Как человеку — нет. Как тренеру — да.

    — Пробовал поставить себя на его место?

    — Да.

    — И не ушел бы?

    — 100 процентов не ушел бы.

    — Но ведь это РПЛ.

    — Понятно, но он там уже был. Уже был в этом клубе. Он знает, что за история была один раз, второй и вот сейчас опять недавно. Ты нам ставишь в СКА определенные задачи, футболисты приходят под тебя и под задачу. И уходить за неделю до возобновления чемпионата, когда начинается важный отрезок для всего Хабаровска, для всех нас… При всем уважении, по-человечески его не понимаю.

    Для своей профессии, для собственного прогресса он выбрал правильный путь, спас «Химки». Хотя все говорили, что те вылетят сто процентов. Я ему лично говорил, что шансов спастись нет — в бане в Турции на сборах, когда пошли первые слухи о переходе Юрана туда. Но в итоге они остались в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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