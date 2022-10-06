Квеквескири: «Как человеку я не простил Юрану уход из «СКА-Хабаровска»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири вспомнил время игры под руководством Сергея Юрана в «СКА-Хабаровске». Зимой тренер ушел из хабаровского клуба ради «Химок».
— Уход в «Химки» за неделю до рестарта чемпионата ты ему не простил?
— Как человеку — нет. Как тренеру — да.
— Пробовал поставить себя на его место?
— Да.
— И не ушел бы?
— 100 процентов не ушел бы.
— Но ведь это РПЛ.
— Понятно, но он там уже был. Уже был в этом клубе. Он знает, что за история была один раз, второй и вот сейчас опять недавно. Ты нам ставишь в СКА определенные задачи, футболисты приходят под тебя и под задачу. И уходить за неделю до возобновления чемпионата, когда начинается важный отрезок для всего Хабаровска, для всех нас… При всем уважении, по-человечески его не понимаю.
Для своей профессии, для собственного прогресса он выбрал правильный путь, спас «Химки». Хотя все говорили, что те вылетят сто процентов. Я ему лично говорил, что шансов спастись нет — в бане в Турции на сборах, когда пошли первые слухи о переходе Юрана туда. Но в итоге они остались в РПЛ.
- Юрана уволили из «Химок» в августе.
- Сейчас тренер без работы.
- Квеквескири летом сменил «СКА-Хабаровск» на «Факел».