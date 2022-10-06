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  • Квеквескири: «Как человеку я не простил Юрану уход из «СКА-Хабаровска»

Квеквескири: «Как человеку я не простил Юрану уход из «СКА-Хабаровска»

6 октября 2022, 00:36
1

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири вспомнил время игры под руководством Сергея Юрана в «СКА-Хабаровске». Зимой тренер ушел из хабаровского клуба ради «Химок».

— Уход в «Химки» за неделю до рестарта чемпионата ты ему не простил?

— Как человеку — нет. Как тренеру — да.

— Пробовал поставить себя на его место?

— Да.

— И не ушел бы?

— 100 процентов не ушел бы.

— Но ведь это РПЛ.

— Понятно, но он там уже был. Уже был в этом клубе. Он знает, что за история была один раз, второй и вот сейчас опять недавно. Ты нам ставишь в СКА определенные задачи, футболисты приходят под тебя и под задачу. И уходить за неделю до возобновления чемпионата, когда начинается важный отрезок для всего Хабаровска, для всех нас… При всем уважении, по-человечески его не понимаю.

Для своей профессии, для собственного прогресса он выбрал правильный путь, спас «Химки». Хотя все говорили, что те вылетят сто процентов. Я ему лично говорил, что шансов спастись нет — в бане в Турции на сборах, когда пошли первые слухи о переходе Юрана туда. Но в итоге они остались в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Факел Химки Квеквескири Ираклий Юран Сергей
Комментарии (1)
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Ziklop
1665050025
когда платят в десятки раз больше, трудно не перейти, он заработал на десять лет вперед.
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