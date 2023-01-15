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    «Динамо» интересуется 32-летним опорником «Факела»

    «Динамо» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири. Информацию подтвердил представитель игрока Дмитрий Кигинько.

    «В декабре от «Динамо» действительно поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия, возможно, с прицелом на лето. Квеквескири хорошо проявил себя в РПЛ. Интерес со стороны «Динамо» логичен — воспитанник, от и до прошел академию и всегда рассматривал этот клуб в качестве приоритетного для себя варианта.

    «Динамо» узнало, какие цифры прописаны в контракте, за сколько можно забрать Ираклия. Ведем диалог дальше. Но сумма, которая устроила бы воронежцев, возможно, довольно велика для возрастного футболиста, коим является Квеквескири.

    Посмотрим, чем закончатся переговоры с «Факелом» по поводу продления контракта — такие разговоры также имеют место. Сейчас он уехал на сборы с командой, готовится ко второй части сезона. Однако по поводу будущего, конечно, хотелось бы определиться заранее, все‑таки до окончания соглашения с «Факелом» остается полгода», – сказал Кигинько.

    • 32-летний Квеквескири стоит 350 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Квеквескири 15 матчей, 3 гола.
    • Это дебютный сезон Квеквескири в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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