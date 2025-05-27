Вылетевший «Факел» расстался еще с 3 игроками

«Факел» покинут левый защитник Игорь Калинин, вратарь Александр Беленов, а такеж капитан команды, полузащитник Ираклий Квеквескири.

«Игорь, Саша, спасибо за вашу самоотдачу и вклад в развитие команды! С вами «Факел» в прошлом сезоне установил клубный рекорд, заняв 11-е место в элитном дивизионе российского футбола. Вы вписали свои имена в историю нашего клуба!», – говорится в сообщении «Факела».

Калинин уходит из «Факела» в связи с окончанием срока действия арендного соглашения. Права на игрока принадлежат «Ростову». У Александра Беленова истекает срок контракта с воронежцами.

Квеквескири также уходит из «Факела» после истечения срока действия контракта. За три сезона он провел за воронежцев 80 матчей, забил 3 гола.

«Ираклий, спасибо за предельную самоотдачу, неравнодушие, характер. Получив шанс дебютировать в РПЛ в зрелом возрасте, ты сполна им воспользовался и завоевал уважение многих любителей футбола. А в первую очередь – болельщиков «Факела». Вместе с тобой мы написали историю в Премьер-лиге. Двери нашего клуба открыты для тебя. Удачи!», – говорится в сообщении клуба.

«Факел» после окончания сезона покинули уже 8 игроков. Ранее клуб объявил об уходе вингера Александра Ломовицкого, нападающего Алексея Каштанова, полузащитников Дилана Мертенса и Михаила Щетинина. Защитник Сергей Брызгалов завершил карьеру.