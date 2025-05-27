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Вылетевший «Факел» расстался еще с 3 игроками

Сегодня, 10:20
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«Факел» покинут левый защитник Игорь Калинин, вратарь Александр Беленов, а такеж капитан команды, полузащитник Ираклий Квеквескири.

«Игорь, Саша, спасибо за вашу самоотдачу и вклад в развитие команды! С вами «Факел» в прошлом сезоне установил клубный рекорд, заняв 11-е место в элитном дивизионе российского футбола. Вы вписали свои имена в историю нашего клуба!», – говорится в сообщении «Факела».

Калинин уходит из «Факела» в связи с окончанием срока действия арендного соглашения. Права на игрока принадлежат «Ростову». У Александра Беленова истекает срок контракта с воронежцами.

Квеквескири также уходит из «Факела» после истечения срока действия контракта. За три сезона он провел за воронежцев 80 матчей, забил 3 гола.

«Ираклий, спасибо за предельную самоотдачу, неравнодушие, характер. Получив шанс дебютировать в РПЛ в зрелом возрасте, ты сполна им воспользовался и завоевал уважение многих любителей футбола. А в первую очередь – болельщиков «Факела». Вместе с тобой мы написали историю в Премьер-лиге. Двери нашего клуба открыты для тебя. Удачи!», – говорится в сообщении клуба.

«Факел» после окончания сезона покинули уже 8 игроков. Ранее клуб объявил об уходе вингера Александра Ломовицкого, нападающего Алексея Каштанова, полузащитников Дилана Мертенса и Михаила Щетинина. Защитник Сергей Брызгалов завершил карьеру.

  • 29-летний Калинин провел в этом сезоне 24 матча за «Факел», отдал 1 голевую передачу.
  • 38-летний Беленов в сезоне-2024/25 сыграл за воронежцев в 13 поединках, пропустил 19 мячей, провел 3 встречи на ноль.
  • 35-летний Квеквескири в минувшем сезоне провел в этом сезоне 26 матчей за клуб.

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Источник: официальный сайт «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Беленов Александр Квеквескири Ираклий Калинин Игорь
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Комментарии (1)
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odessakmv
1748331028
пора вводить правило - вылетела команды из лиги - всему составу - Бан на участие в РПЛ как минимум на следующий сезон.... а то сейчас половина вылетащек в Торпедо осядет, половина в Балтику подастся, ну или кто там еще вместо Пари НН и Химок может в РПЛе оказаться... а то команду слили в "лучшую лигу мира", но им там, видите ли, не место
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