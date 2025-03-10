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Капитан «Факела» потребовал извинений от Семака

Сегодня, 15:53
36

Ираклий Квеквескири, капитан «Факела», потребовал извинений от главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

  • Семак после матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0) заявил, что игрок «Факела» совершил акт расизма.
  • Тренер пообещал доказательства.
  • По ходу матча за неприличный жест в адрес трибун был удален полузащитник «Зенита» Вендел.

«Уже двое суток прошли с окончания матча, а очень серьезные обвинения остались бездоказательными. На то есть лишь одна причина – ничего подобного просто не было. Это голословное обвинение. Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела.

Так что, на мой взгляд, в этом случае Семаку нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам», – сказал Квеквескири.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Квеквескири Ираклий Семак Сергей
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Комментарии (36)
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andr2112
1741613004
Сначала извинись за поведение своих болел, а потом уж чего-то требуй
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Айболид
1741614957
Как же свинарник свои "гудки" надрывает ради Факела )))
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ss21
1741617094
Все по делу. Сказал, отвечай. КДК надо Сереже влупить дисквалификацию матчей пять если подтвердиться его провокация и неуважение к ФК Факел и остальному футбольному сообществу.
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Semenycch
1741617440
Капитану Факела нужно следить за базаром, он чересчур много себе позволяет!
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Цугундeр
1741617517
Абрекос какой-то рот разинул...)
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Кривая да нелёгкая
1741617662
Грузинец даст заднию если что
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Борис34684
1741618676
Сироже слабо, да и не царское это дело. Но понаблюдать за этим действом интересно.
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алдан2014
1741619390
На колени смерд!! Это если ,что Яковлев сказал,в роли Ивана,царя
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Литейный 4 (returned)
1741619724
В пердиве будешь требовать. Туда вам дорога. Гыгыгы
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Интерес
1741619767
ждите ответа...ждите ответа...ту-ту-ту-туууууууууууууу
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