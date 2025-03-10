Капитан «Факела» потребовал извинений от Семака

Ираклий Квеквескири, капитан «Факела», потребовал извинений от главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Семак после матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0) заявил, что игрок «Факела» совершил акт расизма.

Тренер пообещал доказательства.

По ходу матча за неприличный жест в адрес трибун был удален полузащитник «Зенита» Вендел.

«Уже двое суток прошли с окончания матча, а очень серьезные обвинения остались бездоказательными. На то есть лишь одна причина – ничего подобного просто не было. Это голословное обвинение. Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела.

Так что, на мой взгляд, в этом случае Семаку нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам», – сказал Квеквескири.