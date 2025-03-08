Семак заявил о расистских оскорблениях в адрес игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям по ходу гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). При этом один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Легких побед не бывает. Игра сложилась для нас довольно успешно: первыми забили гол, потом удаление соперника…

К сожалению, удаление Вендела омрачило впечатление от матча. И не только удаление. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать «макакой» игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле», – сказал Семак.