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  • Семак заявил о расистских оскорблениях в адрес игроков «Зенита»

Семак заявил о расистских оскорблениях в адрес игроков «Зенита»

Сегодня, 17:47
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям по ходу гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). При этом один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Легких побед не бывает. Игра сложилась для нас довольно успешно: первыми забили гол, потом удаление соперника…

К сожалению, удаление Вендела омрачило впечатление от матча. И не только удаление. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать «макакой» игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле», – сказал Семак.

  • Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку 74-й минуте матча – он показывал неприличный жест болельщикам соперника.
  • Из-за удаления бразилец не сыграет в гостевой встрече 21-го тура РПЛ со «Спартаком».
  • На 37‑й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Семак Сергей
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Комментарии (21)
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Тинез Розоп
1741446287
У большинства в стране ассоциация такая. Ничего не поделать. Для нас мартышки в дикость и радость)…
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Semenycch
1741446567
Факел должен ответить за расистов!
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...короче
1741447286
...странно, когда человека сравнивают с тигром или орлом, никто не обижается, а если с макакой или жабой, то это расизм... Что за дискриминации среди представителей фауны и флоры?)...
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anatolich72
1741447325
Самым достойным был судья, дав на пустом месте красную игроку факела
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anatolich72
1741447528
Начался невский-скулеж, скулить будут долго и нудно.
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Номэд
1741447640
Обезьяну явно fakeid (он же 7:1) изображал.
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кайрос
1741447659
А чему тут удивляться.В России полно расистов нациков.Еще в 2011 в Роберто Карлоса,Халка и других, бананы кидали. Вот и здесь всякие айболиды и прочие russkiisergei расизм и нацизм пихают.Да вон они--комментами ниже..kvm, Тинез Розоп.
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волчарик
1741447953
Вот не знаю как правильно подобрать слова.Наши парни гибнут за денацификацию,а секта в Москве и им подражающие разжигают огонь дома???????????
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FCSpartakM
1741448399
тот случай, когда зениту просто дорожку подкатили для того, чтобы выиграть без напряга. Сколько таких матчей было, сколько еще будет
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ySS
1741448596
"Никогда такого не было, и вот опять") Помнишь Серёжа, как уходил Халк под бананы на трибунах? Вот это - человек!
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