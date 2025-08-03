«Думал, мне 19, а уже 35!» Эмоциональная речь грузинского футболиста из раздевалки «Оренбурга»

«Оренбург» опубликовал видео из раздевалки матча 3-го тура «Балтика» – «Оренбург» (3:2).

В нем полузащитник оренбургской команды Ираклий Квеквескири выступил с эмоциональной речью перед одноклубниками.

«Вы играть собираетесь? Каждую игру привозите сами себе. Потом засосeт, как в прошлом году. Давайте друг о друге думать, а не о себе. Это не просто слова. Я три года так боролся за выживание, знаю, что это такое. Хуже этого не может быть, на каждую игру выходишь, как на последнюю. Вы в Премьер-лигу чудом попали. Должны держаться за это.

Быстро время пролетит. Я тоже думал, что мне ещe 19 лет, а мне уже 35», – сказал Квеквескири.