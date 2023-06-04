Квеквескири: «Спасибо «Спартаку», что отправил «Факел» в стыки»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о предстоящих переходных матчах с «Енисеем».

«Теперь «Факелу» предстоят два матча. Нужны две победы, чтобы остаться в РПЛ. Возможно, против «Зенита» (0:1) мы спешили, но мы приехали за победой. Следили за ходом матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (1:0).

Сегодня нас не интересовало качество игры, потому что результат был важнее. Но спасибо «Спартаку», потому что они укоротили наш отдых», – сказал Квеквескири.