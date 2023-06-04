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    • Квеквескири: «Спасибо «Спартаку», что отправил «Факел» в стыки»

    Квеквескири: «Спасибо «Спартаку», что отправил «Факел» в стыки»

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о предстоящих переходных матчах с «Енисеем».

    «Теперь «Факелу» предстоят два матча. Нужны две победы, чтобы остаться в РПЛ. Возможно, против «Зенита» (0:1) мы спешили, но мы приехали за победой. Следили за ходом матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (1:0).

    Сегодня нас не интересовало качество игры, потому что результат был важнее. Но спасибо «Спартаку», потому что они укоротили наш отдых», – сказал Квеквескири.

    • «Крылья» благодаря победе над «Спартаком» избежали стыков.
    • Они состоятся 7 и 10 июня.
    • «Спартак» финишировал в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    04.06.2023 15:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2503

      моэм 16 часов назад

      Спартак то ни при чём....после выигрыша Пари НН , Факел по любому бы отправлялся в стыки....а Спартак должны благодарить Крылья , за очередную бестолковую игру .

      1
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      Рейтинг: +492

      Vratarь > моэм 15 часов назад

      Учите регламент, молодой человек. Ничья "Крыльев", и "Факел" на 12ом.

      0
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner > Vratarь 10 часов назад

      Так КРЫЛЬЯМ и надо спасибо говорить, а не разваленному Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania 16 часов назад

      Ираклий, а чего ты не упал в штрафной бом.жей и не наплакал левый пеналь, или с бом.жами не дают?)

      2
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      Рейтинг: +18077

      Barmaleushka > ScarlettOgusania 16 часов назад

      клянчить пИнальтЕ - крючкохвостых стайл .

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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania > Barmaleushka 16 часов назад

      клянчили в этом сезоне и Ростов, и КС, и кони с бом.жами; Спартаку не засчитывали голы с конями и Уралом

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      Рейтинг: +18077

      Barmaleushka > ScarlettOgusania 15 часов назад

      Ааааааа . Не засчитывали голы ? Поэтому они взяли и прессанули арбитров на сходняке .

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      Рейтинг: +178

      BVG4 > ScarlettOgusania 14 часов назад

      Но левых пенок поназначали - мама не горюй! Без них, вряд ли в шестерку бы вошли....

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      Рейтинг: +853

      k611 16 часов назад

      Надеяться нужно только на себя.

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