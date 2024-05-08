Капитан «Факела» прокомментировал скандирование болельщиков в адрес «Зенита»

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сказал, что понимает, почему воронежские болельщики кричали: «Зенит» – позор российского футбола» во время матча 27-го тура РПЛ (1:1), но не разделяет их точку зрения.

– Болельщики в Воронеже кричали с трибун, что «Зенит» – позор российского футбола». Почему?

– Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, всe равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники.

Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счeт легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты.

– Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?

– Я так не считаю. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А ещe есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может.