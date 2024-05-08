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    • Капитан «Факела» прокомментировал скандирование болельщиков в адрес «Зенита»

    Капитан «Факела» прокомментировал скандирование болельщиков в адрес «Зенита»

    Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сказал, что понимает, почему воронежские болельщики кричали: «Зенит» – позор российского футбола» во время матча 27-го тура РПЛ (1:1), но не разделяет их точку зрения.

    – Болельщики в Воронеже кричали с трибун, что «Зенит» – позор российского футбола». Почему?

    – Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, всe равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники.

    Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счeт легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты.

    – Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?

    – Я так не считаю. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А ещe есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может.

    • «Факел» занимает 14-е место в РПЛ с 28 очками. Команда находится в двух очках от зоны вылета.
    • «Зенит» лидирует в лиге с 51 очком. Петербуржцы на одно очко опережают «Краснодар» и «Динамо».
    • «Зенит» выигрывал чемпионат России последние пять лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2024 12:06
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    Комментарии (21)
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    Красногвардейчик
    1715159760
    Хочу возразить болельщикам Факела, ищу аргументы и не нахожу их.....стоит признать что они правду скандировали))
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    alll-333
    1715162213
    Ну хоть один открыто и правильно высказался.
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    Ловкий Бубен
    1715163495
    Феноменальная глупость просто эпически тупое заявление, никто никаких чужих футболистов не развивает, они в заявке вместо более слабых , футболисты развиваются в Факеле, играя на поле против легионеров Зенита и между прочим неплохо, патернализм сдерживает прогресс
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    Каратель
    1715163897
    А разве что то неправильно скандировали??? Латиноамериканский зенит затесался в российский футбол.думаю что с болельщиками факела согласятся 90% футбольных болельщиков России
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    Цугундeр
    1715164904
    Мегрелы (мингрелы )) с паспортиной учат жить...)
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    Suvorov71
    1715166832
    Это дело промкваса, есть бабло пусть покупают смазных, я отменил бы лимиту пусть играют одни смазные, а наши ребята пусть учатся и потихоньку их натягивают, ну вот как Рубин
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    Алексей З
    1715167322
    Это новое веяние , объеснять смысл кричалок ? "Судья ...рас" и прочий народный фольклёр, за который клубы штрафуют, будут расшифровывать ?
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    acor94
    1715168268
    Ираклий сам вчерашний легионер. Против иностранцев? так езжай домой в Грузию играть.
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    Скай
    1715168349
    да правильно скандировали болелы, так оно и есть.
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    Spirit_78
    1715168696
    Им бы спасибо сказать за того же Маркова, воспитанника Зенита, который за них, между прочим, играет и забивает голы. И так почти во всех клубах из нижней части таблицы.
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