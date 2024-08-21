Квеквескири объяснил, почему футболисты – счастливые люди

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири настроен на борьбу в сезоне РПЛ.

«Факел» идет в РПЛ последним.

– После пяти туров у вас есть оптимизм, что вы будете бороться за что-то большее, чем сохранение прописки в РПЛ?

– Конечно. Это даже не обсуждается. Мы не опустим рук, продолжим бороться.

Кроме того, игра в футбол – лучшее, что мы умеем делать в жизни. Это наша работа, любимое дело. Лучшее, что есть у нас в жизни.

У нас в стране процентов 80 людей ходят на работу, чтобы просто заработать, а мы счастливые люди – работа и любимое дело одно и то же.

Опускать руки в такой ситуации, в которой мы оказались, могут только слабые люди. А у нас в команде таких нет.