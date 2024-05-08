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    • Капитан «Факела» сказал, что Ташуев не попрощался с командой

    Капитан «Факела» сказал, что Ташуев не попрощался с командой

    Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о причинах ухода с поста главного тренера команды Сергея Ташуева.

    Сергей Ташуев, как я понимаю, даже не попрощался с командой, так как очень торопился в Москву. Вас это удивило?

    – Это его человеческое право. Он посчитал нужным так поступить. Если бы я был на его месте, то пришeл бы попрощаться. Понятно, что это не самые приятные эмоции, когда ты покидаешь место работы. Моe мнение: он мог бы попрощаться с игроками. У него, возможно, другое.

    – Команда при нeм оказалось в кризисе?

    – Да. В эмоциональном кризисе.

    – Почему?

    – Если бы я знал ответ, то постарался бы не допустить подобного. Наверное, рассказал бы, и мы добивались положительного результата.

    – Сейчас этот кризис преодолeн?

    – Мы два раза сыграли вничью. Дай бог, чтобы дальше были победы. Тогда точно никакого кризиса не будет.

    Сейчас мы в непростой турнирной ситуации. Но должны справиться. Впереди матчи с прямыми конкурентами. Обязаны их побеждать.

    • Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» 26 апреля.
    • После этого команда под руководством Игоря Черевченко дважды сыграла вничью.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2024 12:46
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