Капитан «Факела» сказал, что Ташуев не попрощался с командой

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о причинах ухода с поста главного тренера команды Сергея Ташуева.
– Сергей Ташуев, как я понимаю, даже не попрощался с командой, так как очень торопился в Москву. Вас это удивило?
– Это его человеческое право. Он посчитал нужным так поступить. Если бы я был на его месте, то пришeл бы попрощаться. Понятно, что это не самые приятные эмоции, когда ты покидаешь место работы. Моe мнение: он мог бы попрощаться с игроками. У него, возможно, другое.
– Команда при нeм оказалось в кризисе?
– Да. В эмоциональном кризисе.
– Почему?
– Если бы я знал ответ, то постарался бы не допустить подобного. Наверное, рассказал бы, и мы добивались положительного результата.
– Сейчас этот кризис преодолeн?
– Мы два раза сыграли вничью. Дай бог, чтобы дальше были победы. Тогда точно никакого кризиса не будет.
Сейчас мы в непростой турнирной ситуации. Но должны справиться. Впереди матчи с прямыми конкурентами. Обязаны их побеждать.
- Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» 26 апреля.
- После этого команда под руководством Игоря Черевченко дважды сыграла вничью.