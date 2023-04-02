«Не очень красиво»: Квеквескири упрекнул ЦСКА в затяжке времени

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что ЦСКА тянул время в матче 21-го тура РПЛ (0:2).

– Реально считаешь, что ЦСКА валялся и в футбол не играл?

– А вы не видели? Мойзес падает, потом встает через пять секунд, хватается за ногу. Роша то же самое. Большие люди, футболисты, играют на результат. Ну ладно.

Судья смотрит VAR 20 минут. Это сбивает ритм игры. У нас был неплохой ритм во втором тайме. Начинали давить. Эти хитрости сбивают ритм. И плюс им добавляется VAR.

Только давишь – они упали. Два – VAR на пять минут. Что поделаешь.

Когда такая большая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво.