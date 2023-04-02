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    «Не очень красиво»: Квеквескири упрекнул ЦСКА в затяжке времени

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что ЦСКА тянул время в матче 21-го тура РПЛ (0:2).

    – Реально считаешь, что ЦСКА валялся и в футбол не играл?

    – А вы не видели? Мойзес падает, потом встает через пять секунд, хватается за ногу. Роша то же самое. Большие люди, футболисты, играют на результат. Ну ладно.

    Судья смотрит VAR 20 минут. Это сбивает ритм игры. У нас был неплохой ритм во втором тайме. Начинали давить. Эти хитрости сбивают ритм. И плюс им добавляется VAR.

    Только давишь – они упали. Два – VAR на пять минут. Что поделаешь.

    Когда такая большая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво.

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    Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека

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    02.04.2023 19:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29025

      JTherry 3 апреля, 09:24

      не Ква-ква-скири о затяжке времени квакать, в матче со Спартаком сам-то не такое же вытворял..? вот и вам прилетела ответка...))

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      Рейтинг: +275

      cska1948 3 апреля, 09:20

      "...Большие люди, футболисты, играют на результат..."
      ---------------------
      Интересно, а зачем на футбольное поле выходит сам Квеквескири?

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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 3 апреля, 06:06

      Этот ох..вший клоун ещё о затягивании говорит .
      Вы со Спартаком чем занимались ?

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      Рейтинг: +2109

      Красногвардейчик 3 апреля, 03:10

      Кого ты давил, чудо))) Первый тайм вас смяли, во втором немного ослабили....и игра была примерно одинакова, но под контролем ЦСКА.....ты заглянул бы в таблицу сначала, где твой Факал, и где ЦСКА

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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 2 апреля, 20:38

      Факел, забей два гола и тяни время. Не забили? Тогда НЕ НОЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2404

      моэм 2 апреля, 20:37

      ЦСКА это ЦСКА , столица....а вы кто такие есть ?....ну примерно так рассуждаю наши " непредвзятые и сверхпринципиальные " арбитры .

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