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  • «Не очень красиво»: Квеквескири упрекнул ЦСКА в затяжке времени

«Не очень красиво»: Квеквескири упрекнул ЦСКА в затяжке времени

2 апреля 2023, 19:45
4

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что ЦСКА тянул время в матче 21-го тура РПЛ (0:2).

– Реально считаешь, что ЦСКА валялся и в футбол не играл?

– А вы не видели? Мойзес падает, потом встает через пять секунд, хватается за ногу. Роша то же самое. Большие люди, футболисты, играют на результат. Ну ладно.

Судья смотрит VAR 20 минут. Это сбивает ритм игры. У нас был неплохой ритм во втором тайме. Начинали давить. Эти хитрости сбивают ритм. И плюс им добавляется VAR.

Только давишь – они упали. Два – VAR на пять минут. Что поделаешь.

Когда такая большая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво.

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Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека
Россия. Премьер-лига ЦСКА Факел Квеквескири Ираклий
Комментарии (4)
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моэм
1680457023
ЦСКА это ЦСКА , столица....а вы кто такие есть ?....ну примерно так рассуждаю наши " непредвзятые и сверхпринципиальные " арбитры .
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Красногвардейчик
1680480604
Кого ты давил, чудо))) Первый тайм вас смяли, во втором немного ослабили....и игра была примерно одинакова, но под контролем ЦСКА.....ты заглянул бы в таблицу сначала, где твой Факал, и где ЦСКА
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cska1948
1680502849
"...Большие люди, футболисты, играют на результат..." --------------------- Интересно, а зачем на футбольное поле выходит сам Квеквескири?
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JTherry
1680503061
не Ква-ква-скири о затяжке времени квакать, в матче со Спартаком сам-то не такое же вытворял..? вот и вам прилетела ответка...))
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