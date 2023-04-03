ЦСКА показал обращение Федотова к команде после победы над «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остался доволен игрой команды в матче 21-го тура РПЛ против «Факела».

«Очень хорошая командная работа, заслуженная победа на таком поле.

Я сейчас вышел и понял, что это такое. Выстояли, выдержали. Но, ребятки, да. Как говорится, радуемся», – сказал Федотов футболистам в раздевалке.