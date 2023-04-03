ЦСКА показал обращение Федотова к команде после победы над «Факелом»

15 мин на "радуемся" и готовимся к следующей игре. Погоня за Карпиным будет захватывающей.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остался доволен игрой команды в матче 21-го тура РПЛ против «Факела».
«Очень хорошая командная работа, заслуженная победа на таком поле.
Я сейчас вышел и понял, что это такое. Выстояли, выдержали. Но, ребятки, да. Как говорится, радуемся», – сказал Федотов футболистам в раздевалке.
- ЦСКА победил со счетом 2:0.
- Команда поднялась на 4-е место в РПЛ, отставание от топ-3 – 3 очка.