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    ЦСКА показал обращение Федотова к команде после победы над «Факелом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остался доволен игрой команды в матче 21-го тура РПЛ против «Факела».

    «Очень хорошая командная работа, заслуженная победа на таком поле.

    Я сейчас вышел и понял, что это такое. Выстояли, выдержали. Но, ребятки, да. Как говорится, радуемся», – сказал Федотов футболистам в раздевалке.

    • ЦСКА победил со счетом 2:0.
    • Команда поднялась на 4-е место в РПЛ, отставание от топ-3 – 3 очка.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    03.04.2023 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 3 апреля, 13:22

      15 мин на "радуемся" и готовимся к следующей игре. Погоня за Карпиным будет захватывающей.

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