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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Факел» – ЦСКА

    «Факел» и ЦСКА сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Стартовые составы:

    • Факел: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабеи, Брахими, Марков, Аппаев.
    • ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Агапов, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 55 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась уверенной победой ЦСКА со счетом 4:1.

    Коэффициенты:

    • Победа «Факела» – 5.00
    • Ничья – 4.00
    • Победа ЦСКА – 1.69

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч Факел – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 15:34
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