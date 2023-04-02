«Факел» и ЦСКА сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
- Факел: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабеи, Брахими, Марков, Аппаев.
- ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Агапов, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 55 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась уверенной победой ЦСКА со счетом 4:1.
Коэффициенты:
- Победа «Факела» – 5.00
- Ничья – 4.00
- Победа ЦСКА – 1.69
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»