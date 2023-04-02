«Факел» и ЦСКА сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы:

Факел : Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабеи, Брахими, Марков, Аппаев.

: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабеи, Брахими, Марков, Аппаев. ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Агапов, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 55 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась уверенной победой ЦСКА со счетом 4:1.

Коэффициенты:

Победа «Факела» – 5.00

Ничья – 4.00

Победа ЦСКА – 1.69

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч Факел – ЦСКА